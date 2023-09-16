В Салехарде (ЯНАО) на реке Полуй во время экспериментального рейса скоростное судно «МЕТЕОР» врезалось в стоящий на берегу водный транспорт «НОРД-3». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«На реке Полуй 17 сентября во время выполнения экспериментального рейса скоростного судна на подводных крыльях „МЕТЕОР“ произошел отказ всех органов управления. В результате этого произошел удар о стоящее у берега судно „НОРД- 3“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Суда получили повреждения. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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