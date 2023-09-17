Канада даст Украине миллионы долларов на средства ПВО 17 сентября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 + Канада отправит 24 миллиона долларов на ПВО для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канада отправит 33 миллиона канадских долларов (примерно 24 миллиона долларов США) международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило правительство страны. «Канада внесет 33 миллиона долларов (CAD) в партнерство, которое предоставит Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Канады. В документе отмечается, что денежные средства пойдут в партнерство, которое было создано в июне 2023 года такими государствами, как Дания, Нидерланды и США под руководством Великобритании. Главная цель этих стран — предоставление Киеву средств ПВО. Ранее Минобороны Великобритании подписало три контракта на поставку украинской армии ПВО. Общая стоимость контрактов превышает 90 миллионов фунтов стерлингов. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что для проведения выборов в запланированные сроки Киеву нужны новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, передает телеканал 360. Канада отправит 33 миллиона канадских долларов (примерно 24 миллиона долларов США) международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило правительство страны. «Канада внесет 33 миллиона долларов (CAD) в партнерство, которое предоставит Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры», — говорится в документе. Он опубликован на сайте правительства Канады. В документе отмечается, что денежные средства пойдут в партнерство, которое было создано в июне 2023 года такими государствами, как Дания, Нидерланды и США под руководством Великобритании. Главная цель этих стран — предоставление Киеву средств ПВО. Ранее Минобороны Великобритании подписало три контракта на поставку украинской армии ПВО. Общая стоимость контрактов превышает 90 миллионов фунтов стерлингов. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что для проведения выборов в запланированные сроки Киеву нужны новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям