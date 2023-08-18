Британия потратит почти сто миллионов фунтов на ПВО для Украины

18 августа 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Британия подписала два контракта на поставку Украине систем ПВО Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку украинской армии средств противовоздушной обороны (ПВО). Общая стоимость контрактов составляет свыше 90 миллионов фунтов стерлингов. «Подписано три контракта на поставку средств ПВО на Украину на сумму более 90 миллионов фунтов», — сообщается на официальном сайте британского правительства. Там добавили, что один из контрактов, стоимостью 56 миллионов фунтов стерлингов, был заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg и предусматривает поставку беспилотных авиационных систем. Другие два контракта направлены на расширение возможностей противовоздушной обороны. Эти меры предпринимаются Британией, чтобы поддержать украинскую армию в области ПВО, заключили в правительстве. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают приоритетно поставлять средства противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки Украины. Правительство ФРГ сообщило, что Берлин поставил для ВСУ две пусковые установки системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS, передает RT.

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку украинской армии средств противовоздушной обороны (ПВО). Общая стоимость контрактов составляет свыше 90 миллионов фунтов стерлингов. «Подписано три контракта на поставку средств ПВО на Украину на сумму более 90 миллионов фунтов», — сообщается на официальном сайте британского правительства. Там добавили, что один из контрактов, стоимостью 56 миллионов фунтов стерлингов, был заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg и предусматривает поставку беспилотных авиационных систем. Другие два контракта направлены на расширение возможностей противовоздушной обороны. Эти меры предпринимаются Британией, чтобы поддержать украинскую армию в области ПВО, заключили в правительстве. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают приоритетно поставлять средства противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки Украины. Правительство ФРГ сообщило, что Берлин поставил для ВСУ две пусковые установки системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS, передает RT.