Россия вошла в тройку самых влиятельных стран мира 17 сентября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 + Мощь РФ обусловлена ее огромной площадью и ресурсами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия вошла в тройку самых могущественных мировых держав 2023 года. Рейтинг, основанный на опросе 17 тысяч человек, опубликовало агентство US News & World Report. Респонденты оценивали страны исходя из политической, экономической и военной ситуации. «США, Китай и Россия по-прежнему остаются самыми могущественными странами мира в 2023 году», — пишет издание . Отмечается, что мощь РФ в первую очередь обусловлена ее огромной площадью. В US News также добавили, что в РФ развиты добыча нефти и газа, сельское хозяйство, рыболовство. Страна считается крупным экспортером оружия. Кроме того, Россия внесла большой вклад в культуру, науку и историю освоения космоса. Она является членом G20, Всемирной торговой организации и Совета Безопасности ООН. Ранее сообщалось, что Россия опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре. В 2022 Россия также вошла в тройку рейтинга самых могущественных держав мира. Россия вошла в тройку самых могущественных мировых держав 2023 года. Рейтинг, основанный на опросе 17 тысяч человек, опубликовало агентство US News & World Report. Респонденты оценивали страны исходя из политической, экономической и военной ситуации. «США, Китай и Россия по-прежнему остаются самыми могущественными странами мира в 2023 году», — пишет издание. Отмечается, что мощь РФ в первую очередь обусловлена ее огромной площадью. В US News также добавили, что в РФ развиты добыча нефти и газа, сельское хозяйство, рыболовство. Страна считается крупным экспортером оружия. Кроме того, Россия внесла большой вклад в культуру, науку и историю освоения космоса. Она является членом G20, Всемирной торговой организации и Совета Безопасности ООН. Ранее сообщалось, что Россия опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре. В 2022 Россия также вошла в тройку рейтинга самых могущественных держав мира. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям