Россия вошла в тройку самых влиятельных стран мира

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, митинг, триколор, флаг россии, красная площадь
Мощь РФ обусловлена ее огромной площадью и ресурсами Фото:

Россия вошла в тройку самых могущественных мировых держав 2023 года. Рейтинг, основанный на опросе 17 тысяч человек, опубликовало агентство US News & World Report. Респонденты оценивали страны исходя из политической, экономической и военной ситуации.

«США, Китай и Россия по-прежнему остаются самыми могущественными странами мира в 2023 году», — пишет издание. Отмечается, что мощь РФ в первую очередь обусловлена ее огромной площадью.

В US News также добавили, что в РФ развиты добыча нефти и газа, сельское хозяйство, рыболовство. Страна считается крупным экспортером оружия. Кроме того, Россия внесла большой вклад в культуру, науку и историю освоения космоса. Она является членом G20, Всемирной торговой организации и Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Россия опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре. В 2022 Россия также вошла в тройку рейтинга самых могущественных держав мира.

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Россия вошла в тройку самых могущественных мировых держав 2023 года. Рейтинг, основанный на опросе 17 тысяч человек, опубликовало агентство US News & World Report. Респонденты оценивали страны исходя из политической, экономической и военной ситуации. «США, Китай и Россия по-прежнему остаются самыми могущественными странами мира в 2023 году», — пишет издание. Отмечается, что мощь РФ в первую очередь обусловлена ее огромной площадью. В US News также добавили, что в РФ развиты добыча нефти и газа, сельское хозяйство, рыболовство. Страна считается крупным экспортером оружия. Кроме того, Россия внесла большой вклад в культуру, науку и историю освоения космоса. Она является членом G20, Всемирной торговой организации и Совета Безопасности ООН. Ранее сообщалось, что Россия опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре. В 2022 Россия также вошла в тройку рейтинга самых могущественных держав мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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