В Госдуме предрекли снижение цен на бензин в России

Депутат Госдумы Кирьянов: в РФ есть предпосылки к снижению цен на бензин

18 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Биржевая стоимости бензина обновила исторический максимум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России есть предпосылки для снижения стоимости бензина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, если динамика повышения цен сохранится, то власти перейдут к их ручному регулированию. «Если динамика повышения цен будет сохраняться, то государство применит методы ручного регулирования и обеспечит необходимый ценовой уровень для функционирования экономики. Есть все предпосылки к тому, что цены на бензин будут снижаться. В этом смысле оснований для системной озабоченности пока нет», — сказал Артем Кирьянов. Парламентарий отметил, что власти уже выработали набор инструментов для регулирования цен на топливо. «Сейчас не первый случай и не первый год, когда растут цены на бензин, нефтепродукты. Соответственно, накопился определенный инструментарий регулирования. Это подход в рамках действий органов исполнительной власти, с одной стороны. С другой стороны, это поддержка тех отраслей, которые нужны для народного хозяйства и весьма зависят от бензина и дизельного топлива. В частности, это все, что связано с сельскохозяйственной деятельностью, агропромышленным комплексом», — заключил политик. Ранее стало известно, что биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» в европейской части России по итогам торгов в пятницу впервые превысила 70 тысяч рублей за тонну. Этот показатель обновил исторический максимум. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России есть предпосылки для снижения стоимости бензина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, если динамика повышения цен сохранится, то власти перейдут к их ручному регулированию. «Если динамика повышения цен будет сохраняться, то государство применит методы ручного регулирования и обеспечит необходимый ценовой уровень для функционирования экономики. Есть все предпосылки к тому, что цены на бензин будут снижаться. В этом смысле оснований для системной озабоченности пока нет», — сказал Артем Кирьянов. Парламентарий отметил, что власти уже выработали набор инструментов для регулирования цен на топливо. «Сейчас не первый случай и не первый год, когда растут цены на бензин, нефтепродукты. Соответственно, накопился определенный инструментарий регулирования. Это подход в рамках действий органов исполнительной власти, с одной стороны. С другой стороны, это поддержка тех отраслей, которые нужны для народного хозяйства и весьма зависят от бензина и дизельного топлива. В частности, это все, что связано с сельскохозяйственной деятельностью, агропромышленным комплексом», — заключил политик. Ранее стало известно, что биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» в европейской части России по итогам торгов в пятницу впервые превысила 70 тысяч рублей за тонну. Этот показатель обновил исторический максимум.