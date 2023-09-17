В Госдуме предрекли снижение цен на бензин в России

В России есть предпосылки для снижения стоимости бензина. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, если динамика повышения цен сохранится, то власти перейдут к их ручному регулированию.
«Если динамика повышения цен будет сохраняться, то государство применит методы ручного регулирования и обеспечит необходимый ценовой уровень для функционирования экономики. Есть все предпосылки к тому, что цены на бензин будут снижаться. В этом смысле оснований для системной озабоченности пока нет», — сказал Артем Кирьянов.
Парламентарий отметил, что власти уже выработали набор инструментов для регулирования цен на топливо. «Сейчас не первый случай и не первый год, когда растут цены на бензин, нефтепродукты. Соответственно, накопился определенный инструментарий регулирования. Это подход в рамках действий органов исполнительной власти, с одной стороны. С другой стороны, это поддержка тех отраслей, которые нужны для народного хозяйства и весьма зависят от бензина и дизельного топлива. В частности, это все, что связано с сельскохозяйственной деятельностью, агропромышленным комплексом», — заключил политик.
Ранее стало известно, что биржевая стоимость бензина марки «Регуляр-92» в европейской части России по итогам торгов в пятницу впервые превысила 70 тысяч рублей за тонну. Этот показатель обновил исторический максимум.
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