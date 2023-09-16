В городе ЯНАО установили уличное освещение с датчиками автоматического включения

В промышленной зоне Ноябрьске (ЯНАО) установлено уличное освещение. В соцсети мэр города Алексей Романов сообщил, что система оснащена датчиками автоматического включения при наступлении сумерек.
«На центральном проезде установили 174 опоры и 183 светильника. Система оснащена датчиками с фотоэлементами и включается автоматически при наступлении сумерек», — сообщил Романов в своем telegram-канале.
Освещение в этой части города появилось впервые. Теперь дорога для водителей будет комфортна и безопасна на всем участке дороги протяженностью пять километров. Новая система успешно прошла тестовое включение.
Ранее мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов озвучил планы по установке уличного освещения в отдаленный микрорайон. На участке протяженностью 2,5 километра, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников будет установлено 84 опоры с фонарями.
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