16 сентября 2023
15 сентября 2023

В городе ЯНАО установили уличное освещение с датчиками автоматического включения

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень ночная. Россия, май 2020, фонари, ночь, дорога, огни города, тюмень, виды тюмени
Система освещения в промзоне заработала впервые Фото:

В промышленной зоне Ноябрьске (ЯНАО) установлено уличное освещение. В соцсети мэр города Алексей Романов сообщил, что система оснащена датчиками автоматического включения при наступлении сумерек.

«На центральном проезде установили 174 опоры и 183 светильника. Система оснащена датчиками с фотоэлементами и включается автоматически при наступлении сумерек», — сообщил Романов в своем telegram-канале.

Освещение в этой части города появилось впервые. Теперь дорога для водителей будет комфортна и безопасна на всем участке дороги протяженностью пять километров. Новая система успешно прошла тестовое включение.

Ранее мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов озвучил планы по установке уличного освещения в отдаленный микрорайон. На участке протяженностью 2,5 километра, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников будет установлено 84 опоры с фонарями.

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В промышленной зоне Ноябрьске (ЯНАО) установлено уличное освещение. В соцсети мэр города Алексей Романов сообщил, что система оснащена датчиками автоматического включения при наступлении сумерек. «На центральном проезде установили 174 опоры и 183 светильника. Система оснащена датчиками с фотоэлементами и включается автоматически при наступлении сумерек», — сообщил Романов в своем telegram-канале. Освещение в этой части города появилось впервые. Теперь дорога для водителей будет комфортна и безопасна на всем участке дороги протяженностью пять километров. Новая система успешно прошла тестовое включение. Ранее мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов озвучил планы по установке уличного освещения в отдаленный микрорайон. На участке протяженностью 2,5 километра, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников будет установлено 84 опоры с фонарями.
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