В городе ЯНАО установили уличное освещение с датчиками автоматического включения

17 сентября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Система освещения в промзоне заработала впервые Фото: Денис Моргунов © URA.RU В промышленной зоне Ноябрьске (ЯНАО) установлено уличное освещение. В соцсети мэр города Алексей Романов сообщил, что система оснащена датчиками автоматического включения при наступлении сумерек. «На центральном проезде установили 174 опоры и 183 светильника. Система оснащена датчиками с фотоэлементами и включается автоматически при наступлении сумерек», — сообщил Романов в своем telegram-канале. Освещение в этой части города появилось впервые. Теперь дорога для водителей будет комфортна и безопасна на всем участке дороги протяженностью пять километров. Новая система успешно прошла тестовое включение. Ранее мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов озвучил планы по установке уличного освещения в отдаленный микрорайон. На участке протяженностью 2,5 километра, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников будет установлено 84 опоры с фонарями.

В промышленной зоне Ноябрьске (ЯНАО) установлено уличное освещение. В соцсети мэр города Алексей Романов сообщил, что система оснащена датчиками автоматического включения при наступлении сумерек. «На центральном проезде установили 174 опоры и 183 светильника. Система оснащена датчиками с фотоэлементами и включается автоматически при наступлении сумерек», — сообщил Романов в своем telegram-канале. Освещение в этой части города появилось впервые. Теперь дорога для водителей будет комфортна и безопасна на всем участке дороги протяженностью пять километров. Новая система успешно прошла тестовое включение. Ранее мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов озвучил планы по установке уличного освещения в отдаленный микрорайон. На участке протяженностью 2,5 километра, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников будет установлено 84 опоры с фонарями.