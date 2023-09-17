Подоляк пригрозил уехавшим из страны украинцам

Подоляк: уехавшие за границу украинцы будут иметь проблемы по возвращении

18 сентября 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Подоляк пообещал проблемы украинцам, уехавшим за границу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы, купившие фиктивные справки и уехавшие за границу, будут иметь проблемы по возвращении. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк. «Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину. Если они сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну», — заявил Подоляк. Его цитируют украинские СМИ. Подоляк не исключает, что в отношении таких украинцев будут заводиться уголовные дела. Речь идет, преимущественно, о мужчинах, которые покинули территорию Украины, чтобы скрыться за границей от мобилизации. При этом, власти Украины не делают ставку на массовую экстрадицию в страну мужчин. Юридически это сложная процедура. Украинским властям потребуется обращаться в суды тех стран, где уехавшие находятся как беженцы, чтобы доказать, что человек получил справку не должным образом. Ранее El pais рассказал, как молодые украинцы бегут от мобилизации. В материале издания говорится, что молодые украинцы, не желающие принимать участие в военной службе, уезжают из страны из-за желания продолжать жизнь в безопасности.

Украинцы, купившие фиктивные справки и уехавшие за границу, будут иметь проблемы по возвращении. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк. «Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину. Если они сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну», — заявил Подоляк. Его цитируют украинские СМИ. Подоляк не исключает, что в отношении таких украинцев будут заводиться уголовные дела. Речь идет, преимущественно, о мужчинах, которые покинули территорию Украины, чтобы скрыться за границей от мобилизации. При этом, власти Украины не делают ставку на массовую экстрадицию в страну мужчин. Юридически это сложная процедура. Украинским властям потребуется обращаться в суды тех стран, где уехавшие находятся как беженцы, чтобы доказать, что человек получил справку не должным образом. Ранее El pais рассказал, как молодые украинцы бегут от мобилизации. В материале издания говорится, что молодые украинцы, не желающие принимать участие в военной службе, уезжают из страны из-за желания продолжать жизнь в безопасности.