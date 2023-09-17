17 сентября 2023

Подоляк пригрозил уехавшим из страны украинцам

Подоляк: уехавшие за границу украинцы будут иметь проблемы по возвращении
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Подоляк Михаил
Подоляк пообещал проблемы украинцам, уехавшим за границу Фото:
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Украинцы, купившие фиктивные справки и уехавшие за границу, будут иметь проблемы по возвращении. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк.

«Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину. Если они сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну», — заявил Подоляк. Его цитируют украинские СМИ.

Подоляк не исключает, что в отношении таких украинцев будут заводиться уголовные дела. Речь идет, преимущественно, о мужчинах, которые покинули территорию Украины, чтобы скрыться за границей от мобилизации. При этом, власти Украины не делают ставку на массовую экстрадицию в страну мужчин. Юридически это сложная процедура. Украинским властям потребуется обращаться в суды тех стран, где уехавшие находятся как беженцы, чтобы доказать, что человек получил справку не должным образом.

Ранее El pais рассказал, как молодые украинцы бегут от мобилизации. В материале издания говорится, что молодые украинцы, не желающие принимать участие в военной службе, уезжают из страны из-за желания продолжать жизнь в безопасности.

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Украинцы, купившие фиктивные справки и уехавшие за границу, будут иметь проблемы по возвращении. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк. «Будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину. Если они сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну», — заявил Подоляк. Его цитируют украинские СМИ. Подоляк не исключает, что в отношении таких украинцев будут заводиться уголовные дела. Речь идет, преимущественно, о мужчинах, которые покинули территорию Украины, чтобы скрыться за границей от мобилизации. При этом, власти Украины не делают ставку на массовую экстрадицию в страну мужчин. Юридически это сложная процедура. Украинским властям потребуется обращаться в суды тех стран, где уехавшие находятся как беженцы, чтобы доказать, что человек получил справку не должным образом. Ранее El pais рассказал, как молодые украинцы бегут от мобилизации. В материале издания говорится, что молодые украинцы, не желающие принимать участие в военной службе, уезжают из страны из-за желания продолжать жизнь в безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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