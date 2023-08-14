El pais рассказал, как молодые украинцы бегут от мобилизации

El pais: многие молодые украинцы желают покинуть Украину до совершеннолетия

14 августа 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Молодые украинцы предпринимают усилия по уклонению от мобилизации, пишет El pais Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине сложилась тенденция, когда молодые украинцы уезжают из страны, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет газета El pais. «Многие люди хотят покинуть Украину до того, как им исполнится 18 лет», — говорится в материале газеты. Там добавили, что молодые украинцы, не желающие принимать участие в военной службе, уезжают из страны из-за желания продолжать жизнь в безопасности. В соответствии с военным положением, молодым мужчинам, способным к боевым действиям, запрещено покидать Украину. Однако не все молодые украинцы готовы к войне, и они предпринимают усилия, чтобы избежать попадания на фронт, заключили в газете. Ранее стало известно, что более 19 тысяч украинцев попытались сбежать за границу, чтобы избежать призыва в армию. Из них 13 600 человек были задержаны при попытке пересечь границу, а еще шесть тысяч были арестованы за использование поддельных документов при переходе обычной границы. Украинское военное и политическое руководство рассматривает возможность проведения нового этапа мобилизационных мероприятий для увеличения численности резервов, передает «Утро.ру».

На Украине сложилась тенденция, когда молодые украинцы уезжают из страны, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет газета El pais. «Многие люди хотят покинуть Украину до того, как им исполнится 18 лет», — говорится в материале газеты. Там добавили, что молодые украинцы, не желающие принимать участие в военной службе, уезжают из страны из-за желания продолжать жизнь в безопасности. В соответствии с военным положением, молодым мужчинам, способным к боевым действиям, запрещено покидать Украину. Однако не все молодые украинцы готовы к войне, и они предпринимают усилия, чтобы избежать попадания на фронт, заключили в газете. Ранее стало известно, что более 19 тысяч украинцев попытались сбежать за границу, чтобы избежать призыва в армию. Из них 13 600 человек были задержаны при попытке пересечь границу, а еще шесть тысяч были арестованы за использование поддельных документов при переходе обычной границы. Украинское военное и политическое руководство рассматривает возможность проведения нового этапа мобилизационных мероприятий для увеличения численности резервов, передает «Утро.ру».