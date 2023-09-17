Экс-разведчик США раскрыл, чем закончится конфликт на Украине Экс-разведчик США Риттер: украинский конфликт закончится победой России 18 сентября 2023 в 00:27 Размер текста - 17 + Риттер убежден, что мирное соглашение по Украине будет заключено на продиктованных РФ условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Такое завершение СВО предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Конфликт закончится победой России», — спрогнозировал эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media and Travel. Согласно его прогнозу, власти РФ продиктуют условия соглашения мирного договора. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. По словам бывшего американского морпеха-разведчика, это произойдет потому, что Киев отказывается признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории. Французский генерал Доминик Делавард солидарен с мнением Скотта Риттера. Он убежден, что для Украины никакой надежды нет, и контрнаступление России положит конец конфликту на Украине. Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон анонсировал мощный удар России по военным силам Украины. Он считает, что как только Россия ослабит ресурсы ВСУ, военные уничтожат противников. Спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Такое завершение СВО предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Конфликт закончится победой России», — спрогнозировал эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media and Travel. Согласно его прогнозу, власти РФ продиктуют условия соглашения мирного договора. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. По словам бывшего американского морпеха-разведчика, это произойдет потому, что Киев отказывается признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории. Французский генерал Доминик Делавард солидарен с мнением Скотта Риттера. Он убежден, что для Украины никакой надежды нет, и контрнаступление России положит конец конфликту на Украине. Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон анонсировал мощный удар России по военным силам Украины. Он считает, что как только Россия ослабит ресурсы ВСУ, военные уничтожат противников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям