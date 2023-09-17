Спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Такое завершение СВО предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Конфликт закончится победой России», — спрогнозировал эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media and Travel. Согласно его прогнозу, власти РФ продиктуют условия соглашения мирного договора.
Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. По словам бывшего американского морпеха-разведчика, это произойдет потому, что Киев отказывается признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории.
Французский генерал Доминик Делавард солидарен с мнением Скотта Риттера. Он убежден, что для Украины никакой надежды нет, и контрнаступление России положит конец конфликту на Украине.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон анонсировал мощный удар России по военным силам Украины. Он считает, что как только Россия ослабит ресурсы ВСУ, военные уничтожат противников.
Спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Такое завершение СВО предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Конфликт закончится победой России», — спрогнозировал эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media and Travel. Согласно его прогнозу, власти РФ продиктуют условия соглашения мирного договора. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. По словам бывшего американского морпеха-разведчика, это произойдет потому, что Киев отказывается признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории. Французский генерал Доминик Делавард солидарен с мнением Скотта Риттера. Он убежден, что для Украины никакой надежды нет, и контрнаступление России положит конец конфликту на Украине. Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон анонсировал мощный удар России по военным силам Украины. Он считает, что как только Россия ослабит ресурсы ВСУ, военные уничтожат противников.