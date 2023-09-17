17 сентября 2023

Экс-разведчик США раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

Экс-разведчик США Риттер: украинский конфликт закончится победой России
© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Риттер убежден, что мирное соглашение по Украине будет заключено на продиктованных РФ условиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Такое завершение СВО предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Конфликт закончится победой России», — спрогнозировал эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media and Travel. Согласно его прогнозу, власти РФ продиктуют условия соглашения мирного договора.

Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. По словам бывшего американского морпеха-разведчика, это произойдет потому, что Киев отказывается признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории.

Французский генерал Доминик Делавард солидарен с мнением Скотта Риттера. Он убежден, что для Украины никакой надежды нет, и контрнаступление России положит конец конфликту на Украине.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон анонсировал мощный удар России по военным силам Украины. Он считает, что как только Россия ослабит ресурсы ВСУ, военные уничтожат противников.

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Спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Такое завершение СВО предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Конфликт закончится победой России», — спрогнозировал эксперт в эфире YouTube-канала Reporterfy Media and Travel. Согласно его прогнозу, власти РФ продиктуют условия соглашения мирного договора. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. По словам бывшего американского морпеха-разведчика, это произойдет потому, что Киев отказывается признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории. Французский генерал Доминик Делавард солидарен с мнением Скотта Риттера. Он убежден, что для Украины никакой надежды нет, и контрнаступление России положит конец конфликту на Украине. Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон анонсировал мощный удар России по военным силам Украины. Он считает, что как только Россия ослабит ресурсы ВСУ, военные уничтожат противников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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