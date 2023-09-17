Экс-агент ЦРУ предрек мощный удар России по Украине

После того, как Россия полностью истощит возможности ВСУ, последует мощнейший удар по Украине. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», —
Киев часто жалуется на истощение запасов украинской армии. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подтвердил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары. Он убежден, что чем дольше страна будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина.
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