17 сентября 2023

Экс-агент ЦРУ предрек мощный удар России по Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: РФ уничтожит ВСУ после истощения ресурсов противника
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Спецназ погранслужбы ФСБ РФ в Южном военном округе. , фсб, бтр, спецназ, сво
Ларри Джонсон дал прогноз на будущее Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После того, как Россия полностью истощит возможности ВСУ, последует мощнейший удар по Украине. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Киев часто жалуется на истощение запасов украинской армии. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подтвердил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары. Он убежден, что чем дольше страна будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина.

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После того, как Россия полностью истощит возможности ВСУ, последует мощнейший удар по Украине. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Киев часто жалуется на истощение запасов украинской армии. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подтвердил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары. Он убежден, что чем дольше страна будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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