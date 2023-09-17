Экс-агент ЦРУ предрек мощный удар России по Украине Экс-агент ЦРУ Джонсон: РФ уничтожит ВСУ после истощения ресурсов противника 17 сентября 2023 в 23:30 Размер текста - 17 + Ларри Джонсон дал прогноз на будущее Украины Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После того, как Россия полностью истощит возможности ВСУ, последует мощнейший удар по Украине. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Киев часто жалуется на истощение запасов украинской армии. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подтвердил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары. Он убежден, что чем дольше страна будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина. После того, как Россия полностью истощит возможности ВСУ, последует мощнейший удар по Украине. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «У России продуманная стратегия — она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Киев часто жалуется на истощение запасов украинской армии. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подтвердил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары. Он убежден, что чем дольше страна будет идти конфликт, тем больше будет разрушена Украина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям