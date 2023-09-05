Генерал Делавард: РФ завершит конфликт с Украиной на своих условиях

Россия закончит конфликт на своих условия, считает генерал Делавард Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия выйдет победителем в спецоперации на Украине, заявил французский генерал Доминик Делавард. Он считает, что конфликт закончится на условиях Москвы.

«Для Украины никакой надежды нет. Скорее всего контрнаступление России положит конец конфликту на Украине. При этом будут соблюдаться условия Москвы», — сказал Делавард в эфире программы « Соловьев LIVE ».

Ранее сообщалось, что Россия одержала политическую победу над Украиной при помощи «дипломатии памяти», которая ссылается на вклад страны в борьбу с фашизмом. Международный обозреватель Ким Мен Чхоль отмечал, что международному сообществу пора настроиться на победу России.