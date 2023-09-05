Россия закончит конфликт на своих условия, считает генерал Делавард
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия выйдет победителем в спецоперации на Украине, заявил французский генерал Доминик Делавард. Он считает, что конфликт закончится на условиях Москвы.
«Для Украины никакой надежды нет. Скорее всего контрнаступление России положит конец конфликту на Украине. При этом будут соблюдаться условия Москвы», — сказал Делавард в эфире программы «
Ранее сообщалось, что Россия одержала политическую победу над Украиной при помощи «дипломатии памяти», которая ссылается на вклад страны в борьбу с фашизмом. Международный обозреватель Ким Мен Чхоль отмечал, что международному сообществу пора настроиться на победу России.
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