17 сентября 2023
16 сентября 2023

Курганские власти избавляются от дома культуры в деревне

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом культуры. Нязепетровский район. Челябинск., слава труду
В Далматовском округе продают с торгов бывший сельский клуб Фото:

Власти Далматовского округа Курганской области выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов.

«Здание клуба площадью 138 кв. метров в деревне Луговая продается вместе с земельным участком 1767 кв. метров. Начальная цена — 199 тысяч рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг».

В деревне Луговой, которая находится недалеко от Далматово, осталось около 60 жителей. Она расположена на левом берегу реки Исеть.

Ранее предприятие АО «Курганфармация» выставило на продажу здание дома культуры в поселке Искра Звериноголовского округа Курганской области. Стоимость объекта оценили в пять миллионов рублей.

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Власти Далматовского округа Курганской области выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов. «Здание клуба площадью 138 кв. метров в деревне Луговая продается вместе с земельным участком 1767 кв. метров. Начальная цена — 199 тысяч рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг». В деревне Луговой, которая находится недалеко от Далматово, осталось около 60 жителей. Она расположена на левом берегу реки Исеть. Ранее предприятие АО «Курганфармация» выставило на продажу здание дома культуры в поселке Искра Звериноголовского округа Курганской области. Стоимость объекта оценили в пять миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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