Курганские власти избавляются от дома культуры в деревне

18 сентября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

В Далматовском округе продают с торгов бывший сельский клуб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Далматовского округа Курганской области выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов. «Здание клуба площадью 138 кв. метров в деревне Луговая продается вместе с земельным участком 1767 кв. метров. Начальная цена — 199 тысяч рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг». В деревне Луговой, которая находится недалеко от Далматово, осталось около 60 жителей. Она расположена на левом берегу реки Исеть. Ранее предприятие АО «Курганфармация» выставило на продажу здание дома культуры в поселке Искра Звериноголовского округа Курганской области. Стоимость объекта оценили в пять миллионов рублей.

Власти Далматовского округа Курганской области выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов. «Здание клуба площадью 138 кв. метров в деревне Луговая продается вместе с земельным участком 1767 кв. метров. Начальная цена — 199 тысяч рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг». В деревне Луговой, которая находится недалеко от Далматово, осталось около 60 жителей. Она расположена на левом берегу реки Исеть. Ранее предприятие АО «Курганфармация» выставило на продажу здание дома культуры в поселке Искра Звериноголовского округа Курганской области. Стоимость объекта оценили в пять миллионов рублей.