Курганские власти избавляются от дома культуры в деревне

Власти Далматовского округа Курганской области выставили на аукцион здание клуба в деревне Луговой. Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов.
«Здание клуба площадью 138 кв. метров в деревне Луговая продается вместе с земельным участком 1767 кв. метров. Начальная цена — 199 тысяч рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг».
В деревне Луговой, которая находится недалеко от Далматово, осталось около 60 жителей. Она расположена на левом берегу реки Исеть.
Ранее предприятие АО «Курганфармация» выставило на продажу здание дома культуры в поселке Искра Звериноголовского округа Курганской области. Стоимость объекта оценили в пять миллионов рублей.
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