Глава ГУР Украины признал невозможность проведения парада ВСУ в Москве

Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ не смогут закончить конфликт парадом в Москве

18 сентября 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

По словам Буданова, не в традиции России —сдаваться Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Даже в случае победы Украины над Россией в спецоперации, парад ВСУ в Москве невозможен. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «Война была константой для России на протяжении всей ее истории… Мы понимаем, что не закончим [спецоперацию] парадом победы в Москве», — отметил он, передает The Economist. Глава разведки признал, что Украина рискует в скором времени истощить свои собственные ресурсы. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя», — подчеркнул он. По его словам, длительный конфликт между странами особенно опасен для Украины, поскольку он истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников. Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер говорил о том, что спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. Риттер объяснил это отказом Киева признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории.

Даже в случае победы Украины над Россией в спецоперации, парад ВСУ в Москве невозможен. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «Война была константой для России на протяжении всей ее истории… Мы понимаем, что не закончим [спецоперацию] парадом победы в Москве», — отметил он, передает The Economist. Глава разведки признал, что Украина рискует в скором времени истощить свои собственные ресурсы. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя», — подчеркнул он. По его словам, длительный конфликт между странами особенно опасен для Украины, поскольку он истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников. Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер говорил о том, что спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. Риттер объяснил это отказом Киева признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории.