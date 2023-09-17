17 сентября 2023

Глава ГУР Украины признал невозможность проведения парада ВСУ в Москве

Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ не смогут закончить конфликт парадом в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
По словам Буданова, не в традиции России —сдаваться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Даже в случае победы Украины над Россией в спецоперации, парад ВСУ в Москве невозможен. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Война была константой для России на протяжении всей ее истории… Мы понимаем, что не закончим [спецоперацию] парадом победы в Москве», — отметил он, передает The Economist.

Глава разведки признал, что Украина рискует в скором времени истощить свои собственные ресурсы. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя», — подчеркнул он. По его словам, длительный конфликт между странами особенно опасен для Украины, поскольку он истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер говорил о том, что спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. Риттер объяснил это отказом Киева признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории.

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Даже в случае победы Украины над Россией в спецоперации, парад ВСУ в Москве невозможен. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «Война была константой для России на протяжении всей ее истории… Мы понимаем, что не закончим [спецоперацию] парадом победы в Москве», — отметил он, передает The Economist. Глава разведки признал, что Украина рискует в скором времени истощить свои собственные ресурсы. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя», — подчеркнул он. По его словам, длительный конфликт между странами особенно опасен для Украины, поскольку он истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников. Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер говорил о том, что спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. Риттер объяснил это отказом Киева признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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