Даже в случае победы Украины над Россией в спецоперации, парад ВСУ в Москве невозможен. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
«Война была константой для России на протяжении всей ее истории… Мы понимаем, что не закончим [спецоперацию] парадом победы в Москве», —
Глава разведки признал, что Украина рискует в скором времени истощить свои собственные ресурсы. «Мы зависим от внешних игроков. Россия во многом зависит сама от себя», — подчеркнул он. По его словам, длительный конфликт между странами особенно опасен для Украины, поскольку он истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных сторонников.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер говорил о том, что спецоперация на Украине закончится победой России и продиктованными ею условиями Киеву. Он убежден, что Украина безоговорочно капитулирует. Риттер объяснил это отказом Киева признать невозможность нанесения поражения России ВСУ и захвата ее территории.
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