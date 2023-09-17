В Белом доме отметили рост числа противников помощи Украине

Власти США отмечают увеличение количества противников дальнейшего финансирования Украины среди конгрессменов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сообщил Кирби в беседе с британским изданием The Telegraph. Критика звучит в основном от республиканцев правого крыла палаты.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Расходы Киева в два раза превышают доходы. Всего с февраля 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.