В Белом доме отметили рост числа противников помощи Украине

18 сентября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Дальнейшее финансирование Украины не устраивает часть конгрессменов США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США отмечают увеличение количества противников дальнейшего финансирования Украины среди конгрессменов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сообщил Кирби в беседе с британским изданием The Telegraph. Критика звучит в основном от республиканцев правого крыла палаты. Ранее сообщалось, что Украина ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Расходы Киева в два раза превышают доходы. Всего с февраля 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360.

Власти США отмечают увеличение количества противников дальнейшего финансирования Украины среди конгрессменов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сообщил Кирби в беседе с британским изданием The Telegraph. Критика звучит в основном от республиканцев правого крыла палаты. Ранее сообщалось, что Украина ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Расходы Киева в два раза превышают доходы. Всего с февраля 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360.