17 сентября 2023

В Белом доме отметили рост числа противников помощи Украине

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Дальнейшее финансирование Украины не устраивает часть конгрессменов США Фото:
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Власти США отмечают увеличение количества противников дальнейшего финансирования Украины среди конгрессменов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сообщил Кирби в беседе с британским изданием The Telegraph. Критика звучит в основном от республиканцев правого крыла палаты.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Расходы Киева в два раза превышают доходы. Всего с февраля 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360.

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Власти США отмечают увеличение количества противников дальнейшего финансирования Украины среди конгрессменов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сообщил Кирби в беседе с британским изданием The Telegraph. Критика звучит в основном от республиканцев правого крыла палаты. Ранее сообщалось, что Украина ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Расходы Киева в два раза превышают доходы. Всего с февраля 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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