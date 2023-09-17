Поляков шокировал поход россиянки в продуктовый магазин

Жителей Польши удивило, что в российских магазинах нет недостатков продуктов и множество товаров на полках. Такие выводы поляки сделали после просмотра видео в соцсети TikTok, где россиянка ходит по магазину. Об этом сообщает польский портал O2.pl.
«Магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться. В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи», —
Жителей Польши удивило, что несмотря на санкции в России появились аналоги популярных продуктовых брендов. Также поляки отметили, что в российских магазинах нет проблем с икрой, Колой и пастой Nutella.
Ранее сообщалось, что санкции Запада стали одним из факторов роста доверия россиян к качеству отечественных продуктов и товаров. По данным Роскачества, сегодня качество отечественной продукции оценивают высоко 91% россиян.
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