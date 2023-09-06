Санкции Запада повысили доверие россиян к отечественным продуктам

06 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

На рост доверия к качеству российских товаров повлиял целый комплекс вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада стали одним из факторов роста доверия россиян к качеству отечественных продуктов и товаров. Об этом URA.RU заявил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, комментируя итоги встречи 6 сентября Михаила Мишустина с главой Роскачества Максимом Протасовым. «Санкции сыграли свою роль в росте доверия к качеству товаров. Происходит замещение одних товаров на другие. Потребитель, который был готов к одному набору качественных характеристик, перестраивается», — отметил Климанов. В целом, по словам эксперта, на ситуацию повлиял ряд факторов, в том числе технологическое развитие, которое стимулирует правительство РФ. «Если раньше мы не могли проверить качество товаров из-за отсутствия информации, сейчас это возможно. Упростились многие процедуры получения какой-либо качественной характеристики о товаре. Если раньше необходимо было проводить лабораторные исследования, сейчас есть достаточно широко распространенные инструменты, которые потребители могут использовать при оценке качества», — сказал эксперт. На встрече с главой Роскачества премьер Мишустин заметил, что сейчас, когда из-за санкции из России ушли многие зарубежные компании, для отечественных производителей открылись новые возможности. «Естественно, это новые вызовы для Роскачества, потому что нужно контролировать качество продукции, производства. И то, с чем сейчас сталкиваются наши предприниматели, которым надо произвести, привезти, возместить, создать добавленную стоимость соответствующим образом, — это все вызовы. Поэтому нужно сделать все необходимое для того, чтобы наша продукция была качественной, конкурентоспособной», — подытожил премьер-министр. По данным Роскачества, сегодня качеству отечественной продукции оценивают высоко 91% россиян. Глава компании Протасов назвал это рекордным показателем. Он также отметил, что производители продуктов питания, иных товаров и услуг улучшили качество своей продукции. Если выявляются нарушения, они оперативно исправляют свои огрехи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции Запада стали одним из факторов роста доверия россиян к качеству отечественных продуктов и товаров. Об этом URA.RU заявил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, комментируя итоги встречи 6 сентября Михаила Мишустина с главой Роскачества Максимом Протасовым. «Санкции сыграли свою роль в росте доверия к качеству товаров. Происходит замещение одних товаров на другие. Потребитель, который был готов к одному набору качественных характеристик, перестраивается», — отметил Климанов. В целом, по словам эксперта, на ситуацию повлиял ряд факторов, в том числе технологическое развитие, которое стимулирует правительство РФ. «Если раньше мы не могли проверить качество товаров из-за отсутствия информации, сейчас это возможно. Упростились многие процедуры получения какой-либо качественной характеристики о товаре. Если раньше необходимо было проводить лабораторные исследования, сейчас есть достаточно широко распространенные инструменты, которые потребители могут использовать при оценке качества», — сказал эксперт. На встрече с главой Роскачества премьер Мишустин заметил, что сейчас, когда из-за санкции из России ушли многие зарубежные компании, для отечественных производителей открылись новые возможности. «Естественно, это новые вызовы для Роскачества, потому что нужно контролировать качество продукции, производства. И то, с чем сейчас сталкиваются наши предприниматели, которым надо произвести, привезти, возместить, создать добавленную стоимость соответствующим образом, — это все вызовы. Поэтому нужно сделать все необходимое для того, чтобы наша продукция была качественной, конкурентоспособной», — подытожил премьер-министр. По данным Роскачества, сегодня качеству отечественной продукции оценивают высоко 91% россиян. Глава компании Протасов назвал это рекордным показателем. Он также отметил, что производители продуктов питания, иных товаров и услуг улучшили качество своей продукции. Если выявляются нарушения, они оперативно исправляют свои огрехи.