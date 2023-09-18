Прокурор запросил 18 лет колонии для курганца по делу о жестоком убийстве семьи

19 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

В Кургане для обвиняемого в убийстве семьи просят 18 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура запросила 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима для Мансуржона Рахимова, обвиняемого в жестоком убийстве матери и дочери Аминовых в 2012 году. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Обвинение считает необходимым вынести наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и двух лет ограничения свободы», — рассказали в прокуратуре. Сторона защиты просила оправдать Рахимова. Мужчину судят по обвинению в убийстве предпринимателя и ее 8-летней дочери в январе 2012 года. Следствие считает, что уроженец Таджикистана вместе с криминальным авторитетом Валерием Дегтяревым совершили жестокое убийство семьи в их собственном доме. По одной из версий, обвиняемому пришлось зарезать мать и дочь под дулом пистолета бандита. О произошедшем убийстве сотрудникам правоохранительных органов заявил сам Рахимов. Второй участник убийства на момент раскрытия преступления умер, поэтому уголовное дело в его отношении закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане убили предпринимателя и ее дочь из-за возможных долгов. По данным свидетелей, женщина была должна свердловским криминальным структурам около полумиллиона рублей.

Прокуратура запросила 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима для Мансуржона Рахимова, обвиняемого в жестоком убийстве матери и дочери Аминовых в 2012 году. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Обвинение считает необходимым вынести наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и двух лет ограничения свободы», — рассказали в прокуратуре. Сторона защиты просила оправдать Рахимова. Мужчину судят по обвинению в убийстве предпринимателя и ее 8-летней дочери в январе 2012 года. Следствие считает, что уроженец Таджикистана вместе с криминальным авторитетом Валерием Дегтяревым совершили жестокое убийство семьи в их собственном доме. По одной из версий, обвиняемому пришлось зарезать мать и дочь под дулом пистолета бандита. О произошедшем убийстве сотрудникам правоохранительных органов заявил сам Рахимов. Второй участник убийства на момент раскрытия преступления умер, поэтому уголовное дело в его отношении закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане убили предпринимателя и ее дочь из-за возможных долгов. По данным свидетелей, женщина была должна свердловским криминальным структурам около полумиллиона рублей.