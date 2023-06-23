Убитая с дочерью жительница Кургана имела долги перед свердловским криминалом

23 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Жительницу Кургана убили из-за возможного крупного долга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Курганского предпринимателя Наталью Аминову могли убить вместе с дочерью из-за долга, который она накопила перед криминальными структурами Екатеринбурга. Об этом говорилось на суде об убийстве семьи. В преступлении обвиняют выходца из Средней Азии Мансуржана Рахимова и бывшего криминального авторитета Валерия Дегтярева. Данную информацию сообщил из зала суда корреспондент URA.RU. «Аминова имела долги в размере 600-800 тысяч перед свердловской овощебазой №4, которой управляли местные криминальные лидеры», — рассказал один из свидетелей на процессе. По его словам, следивший за женщиной Дегтярев интересовался ее бизнесом и уровнем дохода. Как сообщил свидетель, Аминова управляла сетью точек по торговле зеленью. Проблемы возникли из-за того, что она не всегда возвращала деньги за взятый товар. Женщина якобы хотела расплатиться со свердловскими авторитетами, поэтому выставила на продажу особняк в микрорайоне Рябково. В это время за ней уже следили местные представители криминала. Один из них в январе 2012 года пришел в дом в качестве покупателя. После этого женщина и ее несовершеннолетняя дочь были убиты. У возможного преступника после совершения убийства якобы появились большие деньги, сообщил свидетель. Дегтярев погиб более 10 лет назад, уголовное дело в отношении его закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что осужденные станут свидетелями на процессе по убийству семьи. Отбывающих наказание в колониях допросили при помощи видеосвязи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганского предпринимателя Наталью Аминову могли убить вместе с дочерью из-за долга, который она накопила перед криминальными структурами Екатеринбурга. Об этом говорилось на суде об убийстве семьи. В преступлении обвиняют выходца из Средней Азии Мансуржана Рахимова и бывшего криминального авторитета Валерия Дегтярева. Данную информацию сообщил из зала суда корреспондент URA.RU. «Аминова имела долги в размере 600-800 тысяч перед свердловской овощебазой №4, которой управляли местные криминальные лидеры», — рассказал один из свидетелей на процессе. По его словам, следивший за женщиной Дегтярев интересовался ее бизнесом и уровнем дохода. Как сообщил свидетель, Аминова управляла сетью точек по торговле зеленью. Проблемы возникли из-за того, что она не всегда возвращала деньги за взятый товар. Женщина якобы хотела расплатиться со свердловскими авторитетами, поэтому выставила на продажу особняк в микрорайоне Рябково. В это время за ней уже следили местные представители криминала. Один из них в январе 2012 года пришел в дом в качестве покупателя. После этого женщина и ее несовершеннолетняя дочь были убиты. У возможного преступника после совершения убийства якобы появились большие деньги, сообщил свидетель. Дегтярев погиб более 10 лет назад, уголовное дело в отношении его закрыто. Ранее URA.RU сообщало, что осужденные станут свидетелями на процессе по убийству семьи. Отбывающих наказание в колониях допросили при помощи видеосвязи.