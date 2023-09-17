17 сентября 2023
16 сентября 2023

Из-за падения человека на пути в метро в Екатеринбурге начался транспортный коллапс. Видео

Екатеринбург встал в пробки из-за закрытия метро
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
ЧП в метро произошло в час пик Фото:

Из-за падения человека на пути в метро в Екатеринбурге начался транспортный коллапс: люди не могут попасть в автобусы, а такси взлетело по цене до 1000 рублей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«От метро „Проспект Космонавтов“ люди идут к трамвайной остановке, в общественном транспорте началась давка, люди не влазят в автобусы. Некоторые горожане продолжают ждать открытия метро», — сообщает корреспондент.

На фоне ограничения передвижения по городу на метро цена на такси поднялись до 1000 рублей за поездку. Также скопились огромные толпы на станции «Ботаническая», при этом работники метро предупреждают, что поезд идет только до станции «Площадь 1905 года».

Ранее стало известно, что в екатеринбургском метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» произошло ЧП. Девушка упала на рельсы.

Фото:

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Из-за падения человека на пути в метро в Екатеринбурге начался транспортный коллапс: люди не могут попасть в автобусы, а такси взлетело по цене до 1000 рублей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «От метро „Проспект Космонавтов“ люди идут к трамвайной остановке, в общественном транспорте началась давка, люди не влазят в автобусы. Некоторые горожане продолжают ждать открытия метро», — сообщает корреспондент. На фоне ограничения передвижения по городу на метро цена на такси поднялись до 1000 рублей за поездку. Также скопились огромные толпы на станции «Ботаническая», при этом работники метро предупреждают, что поезд идет только до станции «Площадь 1905 года». Ранее стало известно, что в екатеринбургском метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» произошло ЧП. Девушка упала на рельсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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