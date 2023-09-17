Из-за падения человека на пути в метро в Екатеринбурге начался транспортный коллапс: люди не могут попасть в автобусы, а такси взлетело по цене до 1000 рублей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«От метро „Проспект Космонавтов“ люди идут к трамвайной остановке, в общественном транспорте началась давка, люди не влазят в автобусы. Некоторые горожане продолжают ждать открытия метро», — сообщает корреспондент.
На фоне ограничения передвижения по городу на метро цена на такси поднялись до 1000 рублей за поездку. Также скопились огромные толпы на станции «Ботаническая», при этом работники метро предупреждают, что поезд идет только до станции «Площадь 1905 года».
Ранее стало известно, что в екатеринбургском метрополитене на станции «Проспект Космонавтов» произошло ЧП. Девушка упала на рельсы.
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