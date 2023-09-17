Музыкант из Кургана перепел артиста, которого слушали Путин и Кадыров. Видео

Курганский музыкант Mimiko перепел песню чеченского исполнителя Тимура Муцураева

18 сентября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Курганский исполнитель Mimiko перепел песню чеченского барда Тимура Муцураева Фото: Дарья Попова © URA.RU Курганский музыкант и саунд-продюсер Дмитрий Конов (экс-участник группы «Невидимка») перепел одну из лирических песен чеченского барда Тимура Муцураева. Видео с исполнением отрывка трека он выложил в своей группе «MIMIKO» в соцсети «ВКонтакте». Одну из композиций Муцураева глава Чечни Рамзан Кадыров включал послушать президенту РФ Владимиру Путину в ходе совместной поездки более десяти лет назад. «Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься. Если славы добиться любыми путями стремишься. Знай в беде и в нужде ты с обманом и с ложью смиришься. И под натиском силы ты воле чужой покоришься», — спел отрывок песни артист Mimiko. В комментариях некоторые читатели высказали мнение, что курганец спел песню лучше, чем Муцураев. «Гораздо лучше оригинала», — пишет пользователь Макс Индиго. «Переплюнул Муцураева», — добавил пользователь Неизвестный Скиталец. Также часть поклонников Mimiko написали, что ждут полную версию песни в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko выпустил новый альбом за границей, который был создан на деньги подписчиков. Работа под названием «Fatalista» была презентована в Грузии.

Курганский музыкант и саунд-продюсер Дмитрий Конов (экс-участник группы «Невидимка») перепел одну из лирических песен чеченского барда Тимура Муцураева. Видео с исполнением отрывка трека он выложил в своей группе «MIMIKO» в соцсети «ВКонтакте». Одну из композиций Муцураева глава Чечни Рамзан Кадыров включал послушать президенту РФ Владимиру Путину в ходе совместной поездки более десяти лет назад. «Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься. Если славы добиться любыми путями стремишься. Знай в беде и в нужде ты с обманом и с ложью смиришься. И под натиском силы ты воле чужой покоришься», — спел отрывок песни артист Mimiko. В комментариях некоторые читатели высказали мнение, что курганец спел песню лучше, чем Муцураев. «Гораздо лучше оригинала», — пишет пользователь Макс Индиго. «Переплюнул Муцураева», — добавил пользователь Неизвестный Скиталец. Также часть поклонников Mimiko написали, что ждут полную версию песни в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko выпустил новый альбом за границей, который был создан на деньги подписчиков. Работа под названием «Fatalista» была презентована в Грузии.