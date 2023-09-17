17 сентября 2023
16 сентября 2023

Музыкант из Кургана перепел артиста, которого слушали Путин и Кадыров. Видео

Курганский музыкант Mimiko перепел песню чеченского исполнителя Тимура Муцураева
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский исполнитель Mimiko перепел песню чеченского барда Тимура Муцураева Фото:

Курганский музыкант и саунд-продюсер Дмитрий Конов (экс-участник группы «Невидимка») перепел одну из лирических песен чеченского барда Тимура Муцураева. Видео с исполнением отрывка трека он выложил в своей группе «MIMIKO» в соцсети «ВКонтакте». Одну из композиций Муцураева глава Чечни Рамзан Кадыров включал послушать президенту РФ Владимиру Путину в ходе совместной поездки более десяти лет назад.

«Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься. Если славы добиться любыми путями стремишься. Знай в беде и в нужде ты с обманом и с ложью смиришься. И под натиском силы ты воле чужой покоришься», — спел отрывок песни артист Mimiko.

В комментариях некоторые читатели высказали мнение, что курганец спел песню лучше, чем Муцураев. «Гораздо лучше оригинала», — пишет пользователь Макс Индиго. «Переплюнул Муцураева», — добавил пользователь Неизвестный Скиталец. Также часть поклонников Mimiko написали, что ждут полную версию песни в его исполнении.

Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko выпустил новый альбом за границей, который был создан на деньги подписчиков. Работа под названием «Fatalista» была презентована в Грузии.

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Курганский музыкант и саунд-продюсер Дмитрий Конов (экс-участник группы «Невидимка») перепел одну из лирических песен чеченского барда Тимура Муцураева. Видео с исполнением отрывка трека он выложил в своей группе «MIMIKO» в соцсети «ВКонтакте». Одну из композиций Муцураева глава Чечни Рамзан Кадыров включал послушать президенту РФ Владимиру Путину в ходе совместной поездки более десяти лет назад. «Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься. Если славы добиться любыми путями стремишься. Знай в беде и в нужде ты с обманом и с ложью смиришься. И под натиском силы ты воле чужой покоришься», — спел отрывок песни артист Mimiko. В комментариях некоторые читатели высказали мнение, что курганец спел песню лучше, чем Муцураев. «Гораздо лучше оригинала», — пишет пользователь Макс Индиго. «Переплюнул Муцураева», — добавил пользователь Неизвестный Скиталец. Также часть поклонников Mimiko написали, что ждут полную версию песни в его исполнении. Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko выпустил новый альбом за границей, который был создан на деньги подписчиков. Работа под названием «Fatalista» была презентована в Грузии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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