Shot: мужчина взорвал гранату у ресторана в Ставропольском крае

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Мужчина бросил гранату в ходе ссоры с посетителями ресторана, пишет Shot Фото:

В Ставропольском крае мужчина взорвал гранату у ресторана, что привело к травмированию четырех человек. Инцидент произошел около 12 часов ночи.

«У мужчины случилась ссора на улице с посетителями ресторана. Затем он достал предмет, похожий на гранату, и бросил под ноги своим обидчикам», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате взрыва пострадали четыре человека.

Пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей и были отправлены на амбулаторное лечение. В настоящее время полиция разыскивает 28-летнего местного жителя, причастного к инциденту, передали в telegram-канале.

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В Ставропольском крае мужчина взорвал гранату у ресторана, что привело к травмированию четырех человек. Инцидент произошел около 12 часов ночи. «У мужчины случилась ссора на улице с посетителями ресторана. Затем он достал предмет, похожий на гранату, и бросил под ноги своим обидчикам», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей и были отправлены на амбулаторное лечение. В настоящее время полиция разыскивает 28-летнего местного жителя, причастного к инциденту, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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