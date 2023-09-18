Shot: мужчина взорвал гранату у ресторана в Ставропольском крае

18 сентября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Мужчина бросил гранату в ходе ссоры с посетителями ресторана, пишет Shot Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ставропольском крае мужчина взорвал гранату у ресторана, что привело к травмированию четырех человек. Инцидент произошел около 12 часов ночи. «У мужчины случилась ссора на улице с посетителями ресторана. Затем он достал предмет, похожий на гранату, и бросил под ноги своим обидчикам», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей и были отправлены на амбулаторное лечение. В настоящее время полиция разыскивает 28-летнего местного жителя, причастного к инциденту, передали в telegram-канале.

В Ставропольском крае мужчина взорвал гранату у ресторана, что привело к травмированию четырех человек. Инцидент произошел около 12 часов ночи. «У мужчины случилась ссора на улице с посетителями ресторана. Затем он достал предмет, похожий на гранату, и бросил под ноги своим обидчикам», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей и были отправлены на амбулаторное лечение. В настоящее время полиция разыскивает 28-летнего местного жителя, причастного к инциденту, передали в telegram-канале.