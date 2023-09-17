В скандал с бассейном на крыше «Высоцкого» вмешался вице-мэр Екатеринбурга

18 сентября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Споры из-за бассейна не закончены, утверждает одна из сторон Фото: Размик Закарян © URA.RU Споры вокруг законности строительства бассейна на крыше БЦ «Высоцкий» — следствие конфликта между авторитетной бизнес-группой и девелопером Андреем Гавриловским, владельцем БЦ, рассказали URA.RU несколько участников интриги. По данным агентства, на определенном этапе стороны попытался рассудить замглавы города Рустам Галямов. Бассейн с размахом открыли летом 2022 года. Уже тогда шло разбирательство вокруг строительства крематория на Химмаше компанией «Апельсин-С». В нем активно участвовал депутат от КПРФ Виктор Сомиков, главный инженер «Высоцкого». В июне 2023-го суд запретил эксплуатировать здание. А в июле депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в прокуратуру первый запрос по бассейну — на основании обращения юриста Николая Размочкина, отстаивавшего в суде законность крематория. По словам источника агентства в муниципальной власти, в июле Галямов потребовал, чтобы авторитетная бизнес-группа забыла про бассейн и не поддерживала основного конкурента Сомикова в округе 24 Юлию Гильванову (ЛДПР), а Гавриловский — чтобы тему крематория Сомиков в своей кампании не эксплуатировал. «Галямов ведь официально открывал этот бассейн, и вся эта история бьет и по его репутации», — объяснил личную мотивацию зама главы собеседник. Источник в авторитетной бизнес-группе утверждает, что свои обязательства она полностью выполнила (опровергая таким образом ранее опубликованную URA.RU информацию), а Сомиков и Гавриловский — нет. «Поэтому по бассейну еще ничего не закончилось — даже несмотря на ответ прокуратуры Альшевских», — анонсировал собеседник. 16 сентября депутат ГД опубликовал письмо от и. о. прокурора области Павла Родченкова, где тот завил, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется». Новость по теме Екатеринбургский бизнес-центр «Высоцкий» рискует остаться без бассейна на крыше. Фото Собеседник, близкий к горадминистрации, наоборот, настаивает, что, по информации чиновников, авторитетный бизнес, как и писало URA.RU, якобы помогал Гильвановой до последнего дня голосования (она в итоге проиграла). «Общение по этому поводу может пройти уже в начале следующей недели», — добавил источник. А Сомиков заявил корреспонденту, что крематорий не был предметом политических договоренностей. «То, что крематорий не нужен жителям Химмаша, — это данность. Поэтому о каких расторговках может идти речь, если это принципиальная позиция?» — сказал депутат. По его словам, решение районного суда «Апельсин-С» сейчас обжалует в облсуде. «Я не имею отношения ни к той, ни к другой группе, ни в каких конфликтных ситуациях не участвую и не собираюсь. Ко мне поступило официальное обращение, и в рамках федерального закона я должен дать ответ в течение 30 дней. Вопросы, которые были затронуты в обращении, — не мои полномочия и не моя компетенция. Поэтому мною были направлены запросы именно в тем структуры, которые должны за это отвечать. Это стандартная депутатская работа, ничего личного», — прокомментировал Альшевских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Споры вокруг законности строительства бассейна на крыше БЦ «Высоцкий» — следствие конфликта между авторитетной бизнес-группой и девелопером Андреем Гавриловским, владельцем БЦ, рассказали URA.RU несколько участников интриги. По данным агентства, на определенном этапе стороны попытался рассудить замглавы города Рустам Галямов. Бассейн с размахом открыли летом 2022 года. Уже тогда шло разбирательство вокруг строительства крематория на Химмаше компанией «Апельсин-С». В нем активно участвовал депутат от КПРФ Виктор Сомиков, главный инженер «Высоцкого». В июне 2023-го суд запретил эксплуатировать здание. А в июле депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в прокуратуру первый запрос по бассейну — на основании обращения юриста Николая Размочкина, отстаивавшего в суде законность крематория. По словам источника агентства в муниципальной власти, в июле Галямов потребовал, чтобы авторитетная бизнес-группа забыла про бассейн и не поддерживала основного конкурента Сомикова в округе 24 Юлию Гильванову (ЛДПР), а Гавриловский — чтобы тему крематория Сомиков в своей кампании не эксплуатировал. «Галямов ведь официально открывал этот бассейн, и вся эта история бьет и по его репутации», — объяснил личную мотивацию зама главы собеседник. Источник в авторитетной бизнес-группе утверждает, что свои обязательства она полностью выполнила (опровергая таким образом ранее опубликованную URA.RU информацию), а Сомиков и Гавриловский — нет. «Поэтому по бассейну еще ничего не закончилось — даже несмотря на ответ прокуратуры Альшевских», — анонсировал собеседник. 16 сентября депутат ГД опубликовал письмо от и. о. прокурора области Павла Родченкова, где тот завил, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется». Собеседник, близкий к горадминистрации, наоборот, настаивает, что, по информации чиновников, авторитетный бизнес, как и писало URA.RU, якобы помогал Гильвановой до последнего дня голосования (она в итоге проиграла). «Общение по этому поводу может пройти уже в начале следующей недели», — добавил источник. А Сомиков заявил корреспонденту, что крематорий не был предметом политических договоренностей. «То, что крематорий не нужен жителям Химмаша, — это данность. Поэтому о каких расторговках может идти речь, если это принципиальная позиция?» — сказал депутат. По его словам, решение районного суда «Апельсин-С» сейчас обжалует в облсуде. «Я не имею отношения ни к той, ни к другой группе, ни в каких конфликтных ситуациях не участвую и не собираюсь. Ко мне поступило официальное обращение, и в рамках федерального закона я должен дать ответ в течение 30 дней. Вопросы, которые были затронуты в обращении, — не мои полномочия и не моя компетенция. Поэтому мною были направлены запросы именно в тем структуры, которые должны за это отвечать. Это стандартная депутатская работа, ничего личного», — прокомментировал Альшевских.