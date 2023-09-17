В скандал с бассейном на крыше «Высоцкого» вмешался вице-мэр Екатеринбурга

Споры вокруг законности строительства бассейна на крыше БЦ «Высоцкий» — следствие конфликта между авторитетной бизнес-группой и девелопером Андреем Гавриловским, владельцем БЦ, рассказали URA.RU несколько участников интриги. По данным агентства, на определенном этапе стороны попытался рассудить замглавы города Рустам Галямов.
Бассейн с размахом открыли летом 2022 года. Уже тогда шло разбирательство вокруг строительства крематория на Химмаше компанией «Апельсин-С». В нем активно участвовал депутат от КПРФ Виктор Сомиков, главный инженер «Высоцкого». В июне 2023-го суд запретил эксплуатировать здание. А в июле депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в прокуратуру первый запрос по бассейну — на основании обращения юриста Николая Размочкина, отстаивавшего в суде законность крематория.
По словам источника агентства в муниципальной власти, в июле Галямов потребовал, чтобы авторитетная бизнес-группа забыла про бассейн и не поддерживала основного конкурента Сомикова в округе 24 Юлию Гильванову (ЛДПР), а Гавриловский — чтобы тему крематория Сомиков в своей кампании не эксплуатировал. «Галямов ведь официально открывал этот бассейн, и вся эта история бьет и по его репутации», — объяснил личную мотивацию зама главы собеседник.
Источник в авторитетной бизнес-группе утверждает, что свои обязательства она полностью выполнила (опровергая таким образом ранее опубликованную URA.RU информацию), а Сомиков и Гавриловский — нет. «Поэтому по бассейну еще ничего не закончилось — даже несмотря на ответ прокуратуры Альшевских», — анонсировал собеседник. 16 сентября депутат ГД опубликовал письмо от и. о. прокурора области Павла Родченкова, где тот завил, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».
Собеседник, близкий к горадминистрации, наоборот, настаивает, что, по информации чиновников, авторитетный бизнес, как и писало URA.RU, якобы помогал Гильвановой до последнего дня голосования (она в итоге проиграла). «Общение по этому поводу может пройти уже в начале следующей недели», — добавил источник.
А Сомиков заявил корреспонденту, что крематорий не был предметом политических договоренностей. «То, что крематорий не нужен жителям Химмаша, — это данность. Поэтому о каких расторговках может идти речь, если это принципиальная позиция?» — сказал депутат. По его словам, решение районного суда «Апельсин-С» сейчас обжалует в облсуде.
«Я не имею отношения ни к той, ни к другой группе, ни в каких конфликтных ситуациях не участвую и не собираюсь. Ко мне поступило официальное обращение, и в рамках федерального закона я должен дать ответ в течение 30 дней. Вопросы, которые были затронуты в обращении, — не мои полномочия и не моя компетенция. Поэтому мною были направлены запросы именно в тем структуры, которые должны за это отвечать. Это стандартная депутатская работа, ничего личного», — прокомментировал Альшевских.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.