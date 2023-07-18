18 июля 2023

Екатеринбургский бизнес-центр рискует остаться без бассейна на крыше. Фото

Строительство бассейна на крыше БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге не было согласовано администрацией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бассейн на крыше бц Высоцкий. Екатеринбург, бассейн высоцкий
Разрешение на оборудование бассейна не было получено Фото:

Бассейн, находящийся на крыше бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге, мог быть построен без согласования городской администрации и свердловского Минстроя. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

«С прошлого лета на крыше „Высоцкого“ работает бассейн, СМИ писали, что его обустраивали четыре года. В июне получаю обращение от доброжелателя, который озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню», — сообщил Альшевских на своей странице «Вконтакте».

Депутат пояснил, что в администрации Екатеринбурга и региональном Минстрое не подтвердили разрешение на оборудование бассейна. «Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру», — рассказал Альшевских.

Корреспондент URA.RU направил запрос представителям БЦ «Высоцкий». На момент публикации новости ответ не был получен.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бассейн, находящийся на крыше бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге, мог быть построен без согласования городской администрации и свердловского Минстроя. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «С прошлого лета на крыше „Высоцкого“ работает бассейн, СМИ писали, что его обустраивали четыре года. В июне получаю обращение от доброжелателя, который озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню», — сообщил Альшевских на своей странице «Вконтакте». Депутат пояснил, что в администрации Екатеринбурга и региональном Минстрое не подтвердили разрешение на оборудование бассейна. «Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру», — рассказал Альшевских. Корреспондент URA.RU направил запрос представителям БЦ «Высоцкий». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...