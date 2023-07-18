Бассейн, находящийся на крыше бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге, мог быть построен без согласования городской администрации и свердловского Минстроя. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.
«С прошлого лета на крыше „Высоцкого“ работает бассейн, СМИ писали, что его обустраивали четыре года. В июне получаю обращение от доброжелателя, который озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню», — сообщил Альшевских на своей странице «Вконтакте».
Депутат пояснил, что в администрации Екатеринбурга и региональном Минстрое не подтвердили разрешение на оборудование бассейна. «Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру», — рассказал Альшевских.
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям БЦ «Высоцкий». На момент публикации новости ответ не был получен.
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