В Челябинске начинается судебный процесс по делу бывшего вице-мэра Слободского

Дело в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Слободского отправили в суд

18 сентября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Владимира Слободского обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского, задержанного ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Челябинска по вопросам градостроительства. Он обвиняется по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что директор компании-застройщика, по версии следствия действовавший в связке с Слободским, уже находится на скамье подсудимых. Его обвиняют в мошенничестве. Сотрудники УФСБ по региону задержали Слободского в середине апреля. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост вице-губернатора, он незаконно выделил землю одной из компаний под строительство многоэтажного дома в Советском районе города. После задержания он был отправлен под домашний арест. Своей вины экс-чиновник не признал.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского, задержанного ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Челябинска по вопросам градостроительства. Он обвиняется по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что директор компании-застройщика, по версии следствия действовавший в связке с Слободским, уже находится на скамье подсудимых. Его обвиняют в мошенничестве. Сотрудники УФСБ по региону задержали Слободского в середине апреля. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост вице-губернатора, он незаконно выделил землю одной из компаний под строительство многоэтажного дома в Советском районе города. После задержания он был отправлен под домашний арест. Своей вины экс-чиновник не признал.