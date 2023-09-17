В Челябинске начинается судебный процесс по делу бывшего вице-мэра Слободского

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского, задержанного ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Челябинска по вопросам градостроительства. Он обвиняется по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Там отметили, что директор компании-застройщика, по версии следствия действовавший в связке с Слободским, уже находится на скамье подсудимых. Его обвиняют в мошенничестве.
Сотрудники УФСБ по региону задержали Слободского в середине апреля. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост вице-губернатора, он незаконно выделил землю одной из компаний под строительство многоэтажного дома в Советском районе города. После задержания он был отправлен под домашний арест. Своей вины экс-чиновник не признал.
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