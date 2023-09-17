«Тюменский бройлер» продал 400 кг курицы неизвестного происхождения

18 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

По фактам нарушений компании объявлено предостережение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «ПРОДО Тюменский бройлер» продала более 400 килограммов курицы неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. «АО „Продо Тюменский бройлер“ по актам инвентаризации добавлена следующая продукция неизвестного происхождения: тушка куриная замороженная в количестве 275 кг; грудка цыпленка бройлера замороженная в количестве 127,57 кг. Некоторые производственные операции находятся в статусе незавершенное производство более 2-х месяцев, при том, что срок годности продукции и сырья уже истек», — сообщили в пресс-службе управления. Компании объявили предостережение и временно ограничили доступ в федеральную информационную систему «Меркурий». Агентство направило запрос в АО «ПРОДО Тюменский бройлер». Ответ на него ожидается. Ранее URA писало, что в Тюмени компания «Золотые луга» произвела больше двух тонн кисломолочной продукции из сырья неизвестного происхождения. Всего с начала года Россельхознадзор выявил в регионе 43 похожих нарушения.

Компания «ПРОДО Тюменский бройлер» продала более 400 килограммов курицы неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. «АО „Продо Тюменский бройлер“ по актам инвентаризации добавлена следующая продукция неизвестного происхождения: тушка куриная замороженная в количестве 275 кг; грудка цыпленка бройлера замороженная в количестве 127,57 кг. Некоторые производственные операции находятся в статусе незавершенное производство более 2-х месяцев, при том, что срок годности продукции и сырья уже истек», — сообщили в пресс-службе управления. Компании объявили предостережение и временно ограничили доступ в федеральную информационную систему «Меркурий». Агентство направило запрос в АО «ПРОДО Тюменский бройлер». Ответ на него ожидается. Ранее URA писало, что в Тюмени компания «Золотые луга» произвела больше двух тонн кисломолочной продукции из сырья неизвестного происхождения. Всего с начала года Россельхознадзор выявил в регионе 43 похожих нарушения.