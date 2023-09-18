Неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы «Z» в Белгороде

В ночь на 18 сентября неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы «Z», установленную в Белгороде. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.
«Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», — написал Демидов в своем telegram-канале. Он добавил, что момент поджога был зафиксирован камерой наблюдения. Видеозапись передана в полицию, где проводятся следственно-розыскные мероприятия.
Также на видеозаписи видны автомобили, которые остановились и пытались помочь в ликвидации огня. Глава города выразил особую благодарность юноше, который самостоятельно принялся тушить пожар при помощи огнетушителя, не дожидаясь приезда специальных служб. Конструкция повреждена незначительно, и в ближайшее время будет восстановлена в надлежащем состоянии, заключил мэр.
В ночь на 18 сентября неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы «Z», установленную в Белгороде. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов. «Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», — написал Демидов в своем telegram-канале. Он добавил, что момент поджога был зафиксирован камерой наблюдения. Видеозапись передана в полицию, где проводятся следственно-розыскные мероприятия. Также на видеозаписи видны автомобили, которые остановились и пытались помочь в ликвидации огня. Глава города выразил особую благодарность юноше, который самостоятельно принялся тушить пожар при помощи огнетушителя, не дожидаясь приезда специальных служб. Конструкция повреждена незначительно, и в ближайшее время будет восстановлена в надлежащем состоянии, заключил мэр.