Неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы «Z» в Белгороде

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
Юноша стал тушить конструкцию еще до приезда пожарных, заявил Валентин Демидов Фото:

В ночь на 18 сентября неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы «Z», установленную в Белгороде. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

«Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», — написал Демидов в своем telegram-канале. Он добавил, что момент поджога был зафиксирован камерой наблюдения. Видеозапись передана в полицию, где проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Также на видеозаписи видны автомобили, которые остановились и пытались помочь в ликвидации огня. Глава города выразил особую благодарность юноше, который самостоятельно принялся тушить пожар при помощи огнетушителя, не дожидаясь приезда специальных служб. Конструкция повреждена незначительно, и в ближайшее время будет восстановлена в надлежащем состоянии, заключил мэр.

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В ночь на 18 сентября неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы «Z», установленную в Белгороде. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов. «Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», — написал Демидов в своем telegram-канале. Он добавил, что момент поджога был зафиксирован камерой наблюдения. Видеозапись передана в полицию, где проводятся следственно-розыскные мероприятия. Также на видеозаписи видны автомобили, которые остановились и пытались помочь в ликвидации огня. Глава города выразил особую благодарность юноше, который самостоятельно принялся тушить пожар при помощи огнетушителя, не дожидаясь приезда специальных служб. Конструкция повреждена незначительно, и в ближайшее время будет восстановлена в надлежащем состоянии, заключил мэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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