Неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы «Z» в Белгороде

18 сентября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Юноша стал тушить конструкцию еще до приезда пожарных, заявил Валентин Демидов Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь на 18 сентября неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы «Z», установленную в Белгороде. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов. «Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», — написал Демидов в своем telegram-канале. Он добавил, что момент поджога был зафиксирован камерой наблюдения. Видеозапись передана в полицию, где проводятся следственно-розыскные мероприятия. Также на видеозаписи видны автомобили, которые остановились и пытались помочь в ликвидации огня. Глава города выразил особую благодарность юноше, который самостоятельно принялся тушить пожар при помощи огнетушителя, не дожидаясь приезда специальных служб. Конструкция повреждена незначительно, и в ближайшее время будет восстановлена в надлежащем состоянии, заключил мэр.

В ночь на 18 сентября неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы «Z», установленную в Белгороде. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов. «Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», — написал Демидов в своем telegram-канале. Он добавил, что момент поджога был зафиксирован камерой наблюдения. Видеозапись передана в полицию, где проводятся следственно-розыскные мероприятия. Также на видеозаписи видны автомобили, которые остановились и пытались помочь в ликвидации огня. Глава города выразил особую благодарность юноше, который самостоятельно принялся тушить пожар при помощи огнетушителя, не дожидаясь приезда специальных служб. Конструкция повреждена незначительно, и в ближайшее время будет восстановлена в надлежащем состоянии, заключил мэр.