Польша шантажирует Украину вступлением в ЕС через зерно

Польша не будет готова поддержать вступление Украины в Евросоюз (ЕС), если не будет достигнуто соглашение по экспорту зерна. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.
«Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна», — передает слова Телуса TVN24. Он добавил, что когда Польша вступала в Евросоюз перед ней были поставлены строгие условия. Теперь Киев должен выполнить те требования, которые стоят перед ним, чтобы лучше соответствовать европейскому сообществу.
Ранее, вопреки решению Еврокомиссии, Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Румыния, Венгрия и Словакия также выразили желание продлить запрет на импорт зерна из Украины на национальном уровне, начиная с 16 сентября.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что украинские власти не рассчитывали на столь жесткую позицию Польши в отношении экспорта зерна, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит «цивилизованно» на запрет ввоза украинского зерна со стороны соседних государств, сообщает «Национальная служба новостей».
Польша не будет готова поддержать вступление Украины в Евросоюз (ЕС), если не будет достигнуто соглашение по экспорту зерна. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус. «Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна», — передает слова Телуса TVN24. Он добавил, что когда Польша вступала в Евросоюз перед ней были поставлены строгие условия. Теперь Киев должен выполнить те требования, которые стоят перед ним, чтобы лучше соответствовать европейскому сообществу. Ранее, вопреки решению Еврокомиссии, Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Румыния, Венгрия и Словакия также выразили желание продлить запрет на импорт зерна из Украины на национальном уровне, начиная с 16 сентября. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что украинские власти не рассчитывали на столь жесткую позицию Польши в отношении экспорта зерна, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит «цивилизованно» на запрет ввоза украинского зерна со стороны соседних государств, сообщает «Национальная служба новостей».