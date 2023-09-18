Польша шантажирует Украину вступлением в ЕС через зерно

18 сентября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Украина должна выполнить поставленные перед ней требования в области экспорта зерна, заявил Роберт Телус Фото: Сергей Венявский © URA.RU Польша не будет готова поддержать вступление Украины в Евросоюз (ЕС), если не будет достигнуто соглашение по экспорту зерна. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус. «Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна», — передает слова Телуса TVN24. Он добавил, что когда Польша вступала в Евросоюз перед ней были поставлены строгие условия. Теперь Киев должен выполнить те требования, которые стоят перед ним, чтобы лучше соответствовать европейскому сообществу. Ранее, вопреки решению Еврокомиссии, Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Румыния, Венгрия и Словакия также выразили желание продлить запрет на импорт зерна из Украины на национальном уровне, начиная с 16 сентября. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что украинские власти не рассчитывали на столь жесткую позицию Польши в отношении экспорта зерна, передает Life . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит «цивилизованно» на запрет ввоза украинского зерна со стороны соседних государств, сообщает «Национальная служба новостей».

Польша не будет готова поддержать вступление Украины в Евросоюз (ЕС), если не будет достигнуто соглашение по экспорту зерна. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус. «Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна», — передает слова Телуса TVN24. Он добавил, что когда Польша вступала в Евросоюз перед ней были поставлены строгие условия. Теперь Киев должен выполнить те требования, которые стоят перед ним, чтобы лучше соответствовать европейскому сообществу. Ранее, вопреки решению Еврокомиссии, Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Румыния, Венгрия и Словакия также выразили желание продлить запрет на импорт зерна из Украины на национальном уровне, начиная с 16 сентября. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что украинские власти не рассчитывали на столь жесткую позицию Польши в отношении экспорта зерна, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит «цивилизованно» на запрет ввоза украинского зерна со стороны соседних государств, сообщает «Национальная служба новостей».