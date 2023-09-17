В Тюмени резко подорожали квартиры в новостройках

Стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени за месяц выросла почти на 4%

Сентябрьский рост цен на новостройки в 3 раза превысил показатели нескольких последних месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в сентябре 2023 года на 3,4% выросла стоимость квадратного метра в новостройках. Эта информация опубликована в ежемесячном отчете на сайте федерального агентства «Этажи».

«Удельная цена показала повышение на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 119794 рубля за квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 14,6%», — говорится в отчете.

По данным отчетов за предыдущие месяцы, средний рост стоимости квадратного метра в новом жилье не превышал 1,1%. В пресс-службе агентства URA.RU пояснили, что рост удельной стоимости связан сразу с несколькими факторами. Ключевые из них — повышение ставки Центробанка и нестабильный курс рубля. «Волна ажиотажного спроса прокатилась в этот момент по всем крупным городам России. Естественно, такой резкий рост спроса привел как к фактическому росту цен на квартиры, так и изменению структуры предложения — традиционно скупали сначала наиболее доступные варианты квартир», — пояснил URA.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Ранее агентство рассказало, что тюменцы остались без важной льготной программы ипотечного кредитования. По данным объединения риэлторов Тюменской области, «сельская ипотека» занимала 15% в структуре спроса.