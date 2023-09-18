Служба госбезопасности Грузии: в стране готовится «евромайдан»

18 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Группа людей планируют «евромайдан» в стране, заявили в Службе госбезопасности Грузии Фото: Сергей Заикин © URA.RU Группа лиц, включая бывшего заместителя главы МВД Георгия Лордкипанидзе, который находится на Украине, планируют организовать аналог «евромайдана» в Грузии. Об этом рассказали в Службе госбезопасности Грузии (СГБ). Там уточнили, что акция возможна в том случае, если ЕС не предоставит стране в конце 2023 года статус кандидата в члены союза.



«Организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году «евромайданом», — сообщили в аккаунте СГБ в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Там добавили, что такое развитие событий станет реальным, если Евросоюз не предоставит стране статус кандидата в члены союза до конца года. Организаторы планируют возможные сценарии, включая возведение баррикад в центре Тбилиси и блокировку правительственных зданий. Служба безопасности также уточнила, что нынешний заместитель руководителя военной разведки Украины Лордкипанидзе является одним из авторов этого плана. Ранее политолог Андрей Арешев заявил, что в Грузии возможна новая волна протестов, похожая на Майдан, ближе к парламентским выборам в 2024 году. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не позволит открытия второго фронта военного конфликта с Россией. Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в содействии попытке государственного переворота в Грузии, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа лиц, включая бывшего заместителя главы МВД Георгия Лордкипанидзе, который находится на Украине, планируют организовать аналог «евромайдана» в Грузии. Об этом рассказали в Службе госбезопасности Грузии (СГБ). Там уточнили, что акция возможна в том случае, если ЕС не предоставит стране в конце 2023 года статус кандидата в члены союза. «Организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году «евромайданом», — сообщили в аккаунте СГБ в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Там добавили, что такое развитие событий станет реальным, если Евросоюз не предоставит стране статус кандидата в члены союза до конца года. Организаторы планируют возможные сценарии, включая возведение баррикад в центре Тбилиси и блокировку правительственных зданий. Служба безопасности также уточнила, что нынешний заместитель руководителя военной разведки Украины Лордкипанидзе является одним из авторов этого плана. Ранее политолог Андрей Арешев заявил, что в Грузии возможна новая волна протестов, похожая на Майдан, ближе к парламентским выборам в 2024 году. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не позволит открытия второго фронта военного конфликта с Россией. Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в содействии попытке государственного переворота в Грузии, передает Life.