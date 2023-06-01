Политолог Орешев заявил о возможности развития нового Майдана в Грузии

01 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Митинги в Грузии могут начаться в 2024 году, считает Андрей Арешев Фото (архив): AP/TASS В 2024 году, ближе к парламентским выборам, в Грузии может назреть новый Майдан (стихийные митинги, начавшиеся в Киеве в 2013 году в поддержку евроинтеграции, которые привели к политическому кризису на Украине). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Фонда стратегической культуры, специалист по Южному Кавказу (Армения, Азербайджан, Грузия) Андрей Арешев. «Они же в марте — апреле попытались [новый Майдан организовать], у них не получилось. Сейчас вряд ли, но по мере приближения к парламентским выборам, которые в Грузии должны пройти осенью 2024 года, не исключено. Будем наблюдать. Майдан делается под выборы. „Грузинская мечта“ (правящая партия, — прим. URA.RU) выиграет так или иначе парламентские выборы, а это важно для Грузии. Это же с 2012 года парламентская республика. Все эти группировки оппозиционные — Михаил Саакашвили (президент Грузии с 2004 по 2013 год, — прим. URA.RU) и партия „Единое национальное движение“, там сейчас уже другой лидер, „Европейская Грузия“, Георгий Вашадзе и так далее — пытаются действовать скоординировано. Надо полагать, что внешние кураторы в случае планирования каких-то серьезных акций попытаются эту оппозицию объединить, чтобы придать им некоторый дополнительный импульс, в том числе в ходе уличных акций протеста. Но я, честно говоря, не думаю, что у них что-то получится», — объяснил Андрей Арешев. Политолог напомнил, что оппозиция себя уже показала после возобновления авиасообщения России с Грузией. «Возобновлено авиасообщение, получен безвизовый режим для граждан Грузии, пребывающих в Россию, — это встречено, безусловно, с одобрением у большинства граждан Кавказской республики, но есть и те, которые пытаются протестовать и устраивают различные акции, выступают с различными идиотскими заявлениями. Господин Вашадзе и госпожа [Саломе] Зарубишвили [президент Грузии] из их числа. Совершенно очевидно, с чьего голоса они поют и какую повестку отрабатывают. Они хотят каким-то образом [раскачать население]. Несколько десятков или несколько сотен человек встречали 19 мая первый рейс из Москвы в Тбилиси различного рода кричалками. Но насколько я могу судить, на проспекте Шота Руставели собирается не очень много народа. Даже по грузинским меркам. Так что ничего у них не выходит на данном этапе», — добавил Арешев. Ранее в интервью американской газете Politico член партии Грузии Георгий Вашадзе заявил, что власти республики хотят сближения с Россией. Однако, по его словам, делают это тайно, так как население придерживается евроатлантического курса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году, ближе к парламентским выборам, в Грузии может назреть новый Майдан (стихийные митинги, начавшиеся в Киеве в 2013 году в поддержку евроинтеграции, которые привели к политическому кризису на Украине). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Фонда стратегической культуры, специалист по Южному Кавказу (Армения, Азербайджан, Грузия) Андрей Арешев. «Они же в марте — апреле попытались [новый Майдан организовать], у них не получилось. Сейчас вряд ли, но по мере приближения к парламентским выборам, которые в Грузии должны пройти осенью 2024 года, не исключено. Будем наблюдать. Майдан делается под выборы. „Грузинская мечта“ (правящая партия, — прим. URA.RU) выиграет так или иначе парламентские выборы, а это важно для Грузии. Это же с 2012 года парламентская республика. Все эти группировки оппозиционные — Михаил Саакашвили (президент Грузии с 2004 по 2013 год, — прим. URA.RU) и партия „Единое национальное движение“, там сейчас уже другой лидер, „Европейская Грузия“, Георгий Вашадзе и так далее — пытаются действовать скоординировано. Надо полагать, что внешние кураторы в случае планирования каких-то серьезных акций попытаются эту оппозицию объединить, чтобы придать им некоторый дополнительный импульс, в том числе в ходе уличных акций протеста. Но я, честно говоря, не думаю, что у них что-то получится», — объяснил Андрей Арешев. Политолог напомнил, что оппозиция себя уже показала после возобновления авиасообщения России с Грузией. «Возобновлено авиасообщение, получен безвизовый режим для граждан Грузии, пребывающих в Россию, — это встречено, безусловно, с одобрением у большинства граждан Кавказской республики, но есть и те, которые пытаются протестовать и устраивают различные акции, выступают с различными идиотскими заявлениями. Господин Вашадзе и госпожа [Саломе] Зарубишвили [президент Грузии] из их числа. Совершенно очевидно, с чьего голоса они поют и какую повестку отрабатывают. Они хотят каким-то образом [раскачать население]. Несколько десятков или несколько сотен человек встречали 19 мая первый рейс из Москвы в Тбилиси различного рода кричалками. Но насколько я могу судить, на проспекте Шота Руставели собирается не очень много народа. Даже по грузинским меркам. Так что ничего у них не выходит на данном этапе», — добавил Арешев. Ранее в интервью американской газете Politico член партии Грузии Георгий Вашадзе заявил, что власти республики хотят сближения с Россией. Однако, по его словам, делают это тайно, так как население придерживается евроатлантического курса.