Свердловчанин пожаловался в прокуратуру на кинотеатр из-за показа фильма «Барби»

18 сентября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Минкульт РФ отказалось пускать «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Краснотурьинска (Свердловская область) пожаловался на кинотеатр, который показывал фильм «Барби» из-за того, что углядел в картине пропаганду ЛГБТ. В частности, молодого человека возмутило, что по сюжету трое мужчин держатся за руки и целуют третьего. Заявление в прокуратуру на своей странице в соцсетях опубликовал Антон Ежов. «Вчера мною было подготовлено и направлено обращение в прокуратуру г. Краснотурьинск о нарушении российского законодательства кинотеатром „Новое кино“. 17 сентября в этом кинотеатре был продемонстрирован фильм „Барби“, наполненный западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях. Хочу отметить, что возрастные ограничения у фильма 16+, но в зале находились дети и младше», — сообщает Ежов. Молодой человек указал в заявлении, что в одной из сцен трое мужчин держатся за руки и целуют третьего, находящегося между ними. В связи с этим Ежов просит провести проверку в отношении «Нового кино» и в случае установления нарушения российского законодательства привлечь кинотеатр. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Однако в Екатеринбурге и других городах зрители все же увидели фильм на большом экране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Краснотурьинска (Свердловская область) пожаловался на кинотеатр, который показывал фильм «Барби» из-за того, что углядел в картине пропаганду ЛГБТ. В частности, молодого человека возмутило, что по сюжету трое мужчин держатся за руки и целуют третьего. Заявление в прокуратуру на своей странице в соцсетях опубликовал Антон Ежов. «Вчера мною было подготовлено и направлено обращение в прокуратуру г. Краснотурьинск о нарушении российского законодательства кинотеатром „Новое кино“. 17 сентября в этом кинотеатре был продемонстрирован фильм „Барби“, наполненный западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях. Хочу отметить, что возрастные ограничения у фильма 16+, но в зале находились дети и младше», — сообщает Ежов. Молодой человек указал в заявлении, что в одной из сцен трое мужчин держатся за руки и целуют третьего, находящегося между ними. В связи с этим Ежов просит провести проверку в отношении «Нового кино» и в случае установления нарушения российского законодательства привлечь кинотеатр. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Однако в Екатеринбурге и других городах зрители все же увидели фильм на большом экране.