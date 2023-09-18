Кремль ждет рекомендаций врачей по масочному режиму

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Введение масочного режима не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль пока не располагает информацией по поводу введения масочного режима в правительстве и администрации президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что необходимо дождаться рекомендации врачей.

«Нет пока информации по масочному режиму. У нас таких мер нет. Мы видим, что есть определенная сезонность. Возможен рост заболеваемости. Но ждем информации от специалистов эпидемиологов», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что с 18 сентября в доме правительства РФ введут масочный режим. Личные контакты между работниками будут ограничены, а количество командировок членов кабмина сокращено как внутри России, так и за рубежом.

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Кремль пока не располагает информацией по поводу введения масочного режима в правительстве и администрации президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что необходимо дождаться рекомендации врачей. «Нет пока информации по масочному режиму. У нас таких мер нет. Мы видим, что есть определенная сезонность. Возможен рост заболеваемости. Но ждем информации от специалистов эпидемиологов», — заявил Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что с 18 сентября в доме правительства РФ введут масочный режим. Личные контакты между работниками будут ограничены, а количество командировок членов кабмина сокращено как внутри России, так и за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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