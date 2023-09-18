Кремль ждет рекомендаций врачей по масочному режиму

18 сентября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Введение масочного режима не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль пока не располагает информацией по поводу введения масочного режима в правительстве и администрации президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что необходимо дождаться рекомендации врачей.



«Нет пока информации по масочному режиму. У нас таких мер нет. Мы видим, что есть определенная сезонность. Возможен рост заболеваемости. Но ждем информации от специалистов эпидемиологов», — заявил Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что с 18 сентября в доме правительства РФ введут масочный режим. Личные контакты между работниками будут ограничены, а количество командировок членов кабмина сокращено как внутри России, так и за рубежом.

Кремль пока не располагает информацией по поводу введения масочного режима в правительстве и администрации президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что необходимо дождаться рекомендации врачей. «Нет пока информации по масочному режиму. У нас таких мер нет. Мы видим, что есть определенная сезонность. Возможен рост заболеваемости. Но ждем информации от специалистов эпидемиологов», — заявил Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что с 18 сентября в доме правительства РФ введут масочный режим. Личные контакты между работниками будут ограничены, а количество командировок членов кабмина сокращено как внутри России, так и за рубежом.