Кремль ждет рекомендаций врачей по масочному режиму

Кремль пока не располагает информацией по поводу введения масочного режима в правительстве и администрации президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что необходимо дождаться рекомендации врачей.
«Нет пока информации по масочному режиму. У нас таких мер нет. Мы видим, что есть определенная сезонность. Возможен рост заболеваемости. Но ждем информации от специалистов эпидемиологов», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что с 18 сентября в доме правительства РФ введут масочный режим. Личные контакты между работниками будут ограничены, а количество командировок членов кабмина сокращено как внутри России, так и за рубежом.
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