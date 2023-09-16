Песков оценил риск введения антиковидных мер в Кремле вслед за кабмином

Песков: усиление антиковидных мер в Кремле не планируется
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что врачи следят за заболеваемостью Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Кремле пока не планируется усиление антиковидных мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специалисты следят за ростом заболеваемости по РФ.

«Пока сигналов на этот счет от наших медиков не было. Но заболеваемость растет», — сообщил Песков в беседе с teelgram-каналом Shot. По его словам, в Кремле следят за обстановкой и ожидают рекомендации специалистов.

Ранее стало известно, что в доме правительства РФ с 18 сентября введут масочный режим. Пресс-служба ведомства отметила, что личные контакты между работниками будут ограничены, а число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина сокращено, передает «Национальная служба новостей».

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В Кремле пока не планируется усиление антиковидных мер безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специалисты следят за ростом заболеваемости по РФ. «Пока сигналов на этот счет от наших медиков не было. Но заболеваемость растет», — сообщил Песков в беседе с teelgram-каналом Shot. По его словам, в Кремле следят за обстановкой и ожидают рекомендации специалистов. Ранее стало известно, что в доме правительства РФ с 18 сентября введут масочный режим. Пресс-служба ведомства отметила, что личные контакты между работниками будут ограничены, а число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина сокращено, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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