В ДТП с участием трех автомобилей в Копейске пострадал 8-летний ребенок. Фото

18 сентября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Одному из пострадавших в аварии всего восемь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аварии с участием трех автомобилей в Копейске, городе-спутнике Челябинска, произошедшей 18 сентября, пострадал 8-летний пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, его доставили в медучреждение с другим пострадавшим. «В результате ДТП водитель Volkswagen госпитализирован. Несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения автомобиля Toyota доставлен в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что авария произошло в первом часу дня 18 сентября у дома 52 по проспекту Победы в Копейске. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при перестроении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius, за управлением которого находилась женщина. После чего немецкий седан совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford. Один из столкнувшихся автомобилей принадлежал таксопарку. Сотрудники ГУ МЧС по региону ликвидировали последствия аварии. Они оперативно смыли с дорожного полотна разлившееся топливо. Один из автомобилей принадлежал агрегатору такси Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В аварии с участием трех автомобилей в Копейске, городе-спутнике Челябинска, произошедшей 18 сентября, пострадал 8-летний пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, его доставили в медучреждение с другим пострадавшим. «В результате ДТП водитель Volkswagen госпитализирован. Несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения автомобиля Toyota доставлен в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что авария произошло в первом часу дня 18 сентября у дома 52 по проспекту Победы в Копейске. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при перестроении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius, за управлением которого находилась женщина. После чего немецкий седан совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford. Один из столкнувшихся автомобилей принадлежал таксопарку. Сотрудники ГУ МЧС по региону ликвидировали последствия аварии. Они оперативно смыли с дорожного полотна разлившееся топливо.