17 сентября 2023

В ДТП с участием трех автомобилей в Копейске пострадал 8-летний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Одному из пострадавших в аварии всего восемь лет Фото:

В аварии с участием трех автомобилей в Копейске, городе-спутнике Челябинска, произошедшей 18 сентября, пострадал 8-летний пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, его доставили в медучреждение с другим пострадавшим.

«В результате ДТП водитель Volkswagen госпитализирован. Несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения автомобиля Toyota доставлен в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что авария произошло в первом часу дня 18 сентября у дома 52 по проспекту Победы в Копейске. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при перестроении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius, за управлением которого находилась женщина. После чего немецкий седан совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford.

Один из столкнувшихся автомобилей принадлежал таксопарку. Сотрудники ГУ МЧС по региону ликвидировали последствия аварии. Они оперативно смыли с дорожного полотна разлившееся топливо.

Один из автомобилей принадлежал агрегатору такси
Один из автомобилей принадлежал агрегатору такси
Фото:

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В аварии с участием трех автомобилей в Копейске, городе-спутнике Челябинска, произошедшей 18 сентября, пострадал 8-летний пассажир. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, его доставили в медучреждение с другим пострадавшим. «В результате ДТП водитель Volkswagen госпитализирован. Несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения автомобиля Toyota доставлен в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что авария произошло в первом часу дня 18 сентября у дома 52 по проспекту Победы в Копейске. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при перестроении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius, за управлением которого находилась женщина. После чего немецкий седан совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford. Один из столкнувшихся автомобилей принадлежал таксопарку. Сотрудники ГУ МЧС по региону ликвидировали последствия аварии. Они оперативно смыли с дорожного полотна разлившееся топливо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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