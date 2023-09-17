В Копейске (Челябинская область) в массовом ДТП пострадало четыре автомобиля. На кадрах видео, предоставленного пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что столкнулись два грузовика-погрузчика и два легковых автомобиля, среди которых один является машиной такси.
«В настоящий момент спасатели ликвидируют с дороги последствия аварии. Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона на проспекте Победы в Копейске смывают с дорожного полотна топливо», — рассказали URA.RU в МЧС.
Представители спасательной службы обратились к водителям с просьбой. Они призвали соблюдать правила безопасности на дороге, включая скоростной режим. В пресс-службе ГИБДД по региону пообещали предоставить информацию по ДТП позже.
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