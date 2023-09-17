17 сентября 2023

В Копейске столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс
В Копейске разбирают последствия крупного ДТП Фото:

В Копейске (Челябинская область) в массовом ДТП пострадало четыре автомобиля. На кадрах видео, предоставленного пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что столкнулись два грузовика-погрузчика и два легковых автомобиля, среди которых один является машиной такси.

«В настоящий момент спасатели ликвидируют с дороги последствия аварии. Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона на проспекте Победы в Копейске смывают с дорожного полотна топливо», — рассказали URA.RU в МЧС.

Представители спасательной службы обратились к водителям с просьбой. Они призвали соблюдать правила безопасности на дороге, включая скоростной режим. В пресс-службе ГИБДД по региону пообещали предоставить информацию по ДТП позже.

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В Копейске (Челябинская область) в массовом ДТП пострадало четыре автомобиля. На кадрах видео, предоставленного пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что столкнулись два грузовика-погрузчика и два легковых автомобиля, среди которых один является машиной такси. «В настоящий момент спасатели ликвидируют с дороги последствия аварии. Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона на проспекте Победы в Копейске смывают с дорожного полотна топливо», — рассказали URA.RU в МЧС. Представители спасательной службы обратились к водителям с просьбой. Они призвали соблюдать правила безопасности на дороге, включая скоростной режим. В пресс-службе ГИБДД по региону пообещали предоставить информацию по ДТП позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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