В Копейске столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. Видео

18 сентября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Копейске разбирают последствия крупного ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске (Челябинская область) в массовом ДТП пострадало четыре автомобиля. На кадрах видео, предоставленного пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что столкнулись два грузовика-погрузчика и два легковых автомобиля, среди которых один является машиной такси. «В настоящий момент спасатели ликвидируют с дороги последствия аварии. Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона на проспекте Победы в Копейске смывают с дорожного полотна топливо», — рассказали URA.RU в МЧС. Представители спасательной службы обратились к водителям с просьбой. Они призвали соблюдать правила безопасности на дороге, включая скоростной режим. В пресс-службе ГИБДД по региону пообещали предоставить информацию по ДТП позже.

В Копейске (Челябинская область) в массовом ДТП пострадало четыре автомобиля. На кадрах видео, предоставленного пресс-службой ГУ МЧС по региону, видно, что столкнулись два грузовика-погрузчика и два легковых автомобиля, среди которых один является машиной такси. «В настоящий момент спасатели ликвидируют с дороги последствия аварии. Сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона на проспекте Победы в Копейске смывают с дорожного полотна топливо», — рассказали URA.RU в МЧС. Представители спасательной службы обратились к водителям с просьбой. Они призвали соблюдать правила безопасности на дороге, включая скоростной режим. В пресс-службе ГИБДД по региону пообещали предоставить информацию по ДТП позже.