«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации за севший в поле самолет

В понедельник, 18 сентября, компания «Уральские авиалинии» начала переводить компенсации пассажирам экстренно севшего в поле самолета. Им положено по 100 тысяч рублей.
«произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса Сочи — Омск. Остальные пассажиры получат денежные средства в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка», — сказали в пресс-службе перевозчика.
Во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи и должен был приземлиться в Омске. Далее у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и членов экипажа нет.
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