17 сентября 2023

«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации за севший в поле самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
«Уральские авиалинии» выплатили 7,6 млн рублей компенсаций пассажирам Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

В понедельник, 18 сентября, компания «Уральские авиалинии» начала переводить компенсации пассажирам экстренно севшего в поле самолета. Им положено по 100 тысяч рублей.

«произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса Сочи — Омск. Остальные пассажиры получат денежные средства в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка», — сказали в пресс-службе перевозчика.

Во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи и должен был приземлиться в Омске. Далее у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и членов экипажа нет.

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В понедельник, 18 сентября, компания «Уральские авиалинии» начала переводить компенсации пассажирам экстренно севшего в поле самолета. Им положено по 100 тысяч рублей. «произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса Сочи — Омск. Остальные пассажиры получат денежные средства в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка», — сказали в пресс-службе перевозчика. Во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи и должен был приземлиться в Омске. Далее у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и членов экипажа нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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