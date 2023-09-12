Стала известна причина отправки лайнера «Уральских авиалиний» в Новосибирск

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Зампред правительства рассказал, зачем самолет «Уральских авиалини» отправили в Новосибирск Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Лайнер «Уральских авиалиний» отправили на посадку в аэропорт Новосибирска, так как там длиннее полоса. Об этом сообщил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин.

«Изначально с авиалайнера поступил сигнал тревоги, затем самолет пропал с радаров. Экипаж сообщил, что замечены проблемы с гидравликой, возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза. Решение лететь в Новосибирск приняли потому, что на местном запасном аэродроме полоса длиннее. По расчетам топлива должно было хватить, однако самолет совершил аварийную посадку в поле», — цитирует Ромахина портал НГС.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В определенный момент у лайнера не сработала гидравлика закрылок. Из-за этого борт не смог приземлиться в омском аэропорту. Самолет экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Никто не погиб.

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Лайнер «Уральских авиалиний» отправили на посадку в аэропорт Новосибирска, так как там длиннее полоса. Об этом сообщил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. «Изначально с авиалайнера поступил сигнал тревоги, затем самолет пропал с радаров. Экипаж сообщил, что замечены проблемы с гидравликой, возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза. Решение лететь в Новосибирск приняли потому, что на местном запасном аэродроме полоса длиннее. По расчетам топлива должно было хватить, однако самолет совершил аварийную посадку в поле», — цитирует Ромахина портал НГС. Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В определенный момент у лайнера не сработала гидравлика закрылок. Из-за этого борт не смог приземлиться в омском аэропорту. Самолет экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Никто не погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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