Стала известна причина отправки лайнера «Уральских авиалиний» в Новосибирск

12 сентября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Зампред правительства рассказал, зачем самолет «Уральских авиалини» отправили в Новосибирск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Лайнер «Уральских авиалиний» отправили на посадку в аэропорт Новосибирска, так как там длиннее полоса. Об этом сообщил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. «Изначально с авиалайнера поступил сигнал тревоги, затем самолет пропал с радаров. Экипаж сообщил, что замечены проблемы с гидравликой, возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза. Решение лететь в Новосибирск приняли потому, что на местном запасном аэродроме полоса длиннее. По расчетам топлива должно было хватить, однако самолет совершил аварийную посадку в поле», — цитирует Ромахина портал НГС. Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В определенный момент у лайнера не сработала гидравлика закрылок. Из-за этого борт не смог приземлиться в омском аэропорту. Самолет экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Никто не погиб.

Лайнер «Уральских авиалиний» отправили на посадку в аэропорт Новосибирска, так как там длиннее полоса. Об этом сообщил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. «Изначально с авиалайнера поступил сигнал тревоги, затем самолет пропал с радаров. Экипаж сообщил, что замечены проблемы с гидравликой, возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза. Решение лететь в Новосибирск приняли потому, что на местном запасном аэродроме полоса длиннее. По расчетам топлива должно было хватить, однако самолет совершил аварийную посадку в поле», — цитирует Ромахина портал НГС. Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В определенный момент у лайнера не сработала гидравлика закрылок. Из-за этого борт не смог приземлиться в омском аэропорту. Самолет экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Никто не погиб.