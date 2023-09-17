Екатеринбуржца приговорили к пожизненному сроку за резню в парке УрГУПС. Фото

18 сентября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Руслана Закирова признали виновным убийстве человека и покушении на убийство Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Жителя Екатеринбурга Руслана Закирова, которого обвиняли по четырем статьям после того, как он устроил резню в парке УрГУПС, приговорили к пожизненному лишению свободы. Ранее мужчина уже сидел 15 лет за убийство, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Закиров получил пожизненное заключение», — рассказал корреспондент агентства. Также он должен возместить потерпевшим более одного миллиона рублей. Его обвиняли по следующим статьям: убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, а также разбой, совершенный с применением насилия, и разбой, совершенный с угрозой применения насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия. В июне 2022 года Закиров с ножом напал на двоих в парке возле вуза. Один из пострадавших скончался. Однако свою вину он отрицал. При этом Закиров уже был судим за аналогичное преступление и провел за решеткой 15 лет. Как выяснили следователи, 12 июня обвиняемый, будучи пьяным, похитил у рыбака удочку. Мужчина это заметил и стал преследовать удалявшегося от него похитителя. Ранее судимый екатеринбуржец напал на него с ножом и нанес удары в шею и грудь, а затем ограбил. Потерпевшего удалось спасти. Эту стычку заметил другой житель Екатеринбурга. Чтобы не дать ему сообщить об этом в полицию, 43-летний мужчина решил убить свидетеля. «Он нанес ему удар колюще-режущим орудием в область шеи, в результате чего потерпевшему было причинено смертельное ранение. Он погиб на месте происшествия», — рассказали в СКР. В этот же вечер обвиняемый напал на 21-летнюю студентку, у которой попытался похитить сумку, но девушке удалось убежать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Екатеринбурга Руслана Закирова, которого обвиняли по четырем статьям после того, как он устроил резню в парке УрГУПС, приговорили к пожизненному лишению свободы. Ранее мужчина уже сидел 15 лет за убийство, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Закиров получил пожизненное заключение», — рассказал корреспондент агентства. Также он должен возместить потерпевшим более одного миллиона рублей. Его обвиняли по следующим статьям: убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, а также разбой, совершенный с применением насилия, и разбой, совершенный с угрозой применения насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия. В июне 2022 года Закиров с ножом напал на двоих в парке возле вуза. Один из пострадавших скончался. Однако свою вину он отрицал. При этом Закиров уже был судим за аналогичное преступление и провел за решеткой 15 лет. Как выяснили следователи, 12 июня обвиняемый, будучи пьяным, похитил у рыбака удочку. Мужчина это заметил и стал преследовать удалявшегося от него похитителя. Ранее судимый екатеринбуржец напал на него с ножом и нанес удары в шею и грудь, а затем ограбил. Потерпевшего удалось спасти. Эту стычку заметил другой житель Екатеринбурга. Чтобы не дать ему сообщить об этом в полицию, 43-летний мужчина решил убить свидетеля. «Он нанес ему удар колюще-режущим орудием в область шеи, в результате чего потерпевшему было причинено смертельное ранение. Он погиб на месте происшествия», — рассказали в СКР. В этот же вечер обвиняемый напал на 21-летнюю студентку, у которой попытался похитить сумку, но девушке удалось убежать.