Свердловский мэр трудоустроил семью и избежал отставки

18 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Алексей Корелин стал главой в декабре 2020-го Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Махневского муниципального образования Свердловской области Алексей Корелин трудоустроил нескольких родственников в муниципальные структуры и избежал дисквалификации, на которой настаивали борцы с коррупцией. Об этом URA.RU рассказал источник в местной думе. По его словам, в марте 2021-го Корелин назначил своего дядю Владимира Дружинина директором МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». В 2022-м учреждение получило субсидию в размере 800 тысяч рублей — на возмещение недополученных доходов. Также работу получили мать Корелина (старший инспектор в МКУ) и теща (главный специалист в администрации). В марте 2023-го, судя по открытым источникам, Дружинин кресло начальника покинул. Новость по теме Свердловский силовик остановил бунт в «маленьком Азербайджане» «Корелину делали выговор — за коррупционное правонарушение, предупреждение по административной статье (неисполнение решения антитеррористической комиссии), штрафовали на пять тысяч [рублей] за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Но основное, конечно, это конфликт интересов. Законом предусмотрено увольнение. Региональный антикоррупционный департамент прямо настаивал на этом», — рассказал один из депутатов. В думу, добавил он, поступил протокол заседания рабочей группы областной антикоррупционной комиссии. «В конце августа депутаты отказались рассматривать вопрос об отставке Корелина», — рассказал собеседник. Дозвониться до самого Корелина к моменту публикации не удалось, в мессенджере он пока также не ответил. В должности главы Корелин работает с декабря 2020-го, до этого он руководил ОМВД Режевского района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Махневского муниципального образования Свердловской области Алексей Корелин трудоустроил нескольких родственников в муниципальные структуры и избежал дисквалификации, на которой настаивали борцы с коррупцией. Об этом URA.RU рассказал источник в местной думе. По его словам, в марте 2021-го Корелин назначил своего дядю Владимира Дружинина директором МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». В 2022-м учреждение получило субсидию в размере 800 тысяч рублей — на возмещение недополученных доходов. Также работу получили мать Корелина (старший инспектор в МКУ) и теща (главный специалист в администрации). В марте 2023-го, судя по открытым источникам, Дружинин кресло начальника покинул. «Корелину делали выговор — за коррупционное правонарушение, предупреждение по административной статье (неисполнение решения антитеррористической комиссии), штрафовали на пять тысяч [рублей] за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Но основное, конечно, это конфликт интересов. Законом предусмотрено увольнение. Региональный антикоррупционный департамент прямо настаивал на этом», — рассказал один из депутатов. В думу, добавил он, поступил протокол заседания рабочей группы областной антикоррупционной комиссии. «В конце августа депутаты отказались рассматривать вопрос об отставке Корелина», — рассказал собеседник. Дозвониться до самого Корелина к моменту публикации не удалось, в мессенджере он пока также не ответил. В должности главы Корелин работает с декабря 2020-го, до этого он руководил ОМВД Режевского района.