В поселке Салемал Ямальского района ЯНАО ночью 18 сентября сгорела баржа с погруженными на нее автомобилями. Об этом сообщает окружная противопожарная служба.
«В селе Салемал на берегу реки Обь произошло возгорание баржи. Огнем уничтожена баржа по всей площади 260 квадратных метров и три автомобиля, пострадал один человек», — сообщает ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» на официальном сайте.
Сообщение о возгорании поступило в 3:19, на момент прибытия расчетов наблюдалось сильное горение баржи, что свидетельствует о позднем обращении в пожарную охрану. Пожарные сразу приступили к тушению. Им потребовалось около двух часов, чтобы справиться с огнем. В ликвидации возгорания принимали участие 15 человек личного состава и две единицы специальной техники.
Помимо автомобилей на барже находились строительные материалы и ящики с фруктами и овощами. Баржа стояла на рейде в ожидании разгрузки, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
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