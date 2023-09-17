17 сентября 2023
16 сентября 2023

В ЯНАО у причала сгорела баржа с автомобилями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
В Салемале сгорели автомобили, которые перевозили на барже Фото:

В поселке Салемал Ямальского района ЯНАО ночью 18 сентября сгорела баржа с погруженными на нее автомобилями. Об этом сообщает окружная противопожарная служба.

«В селе Салемал на берегу реки Обь произошло возгорание баржи. Огнем уничтожена баржа по всей площади 260 квадратных метров и три автомобиля, пострадал один человек», — сообщает ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» на официальном сайте.

Сообщение о возгорании поступило в 3:19, на момент прибытия расчетов наблюдалось сильное горение баржи, что свидетельствует о позднем обращении в пожарную охрану. Пожарные сразу приступили к тушению. Им потребовалось около двух часов, чтобы справиться с огнем. В ликвидации возгорания принимали участие 15 человек личного состава и две единицы специальной техники.

Помимо автомобилей на барже находились строительные материалы и ящики с фруктами и овощами. Баржа стояла на рейде в ожидании разгрузки, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

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В поселке Салемал Ямальского района ЯНАО ночью 18 сентября сгорела баржа с погруженными на нее автомобилями. Об этом сообщает окружная противопожарная служба. «В селе Салемал на берегу реки Обь произошло возгорание баржи. Огнем уничтожена баржа по всей площади 260 квадратных метров и три автомобиля, пострадал один человек», — сообщает ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» на официальном сайте. Сообщение о возгорании поступило в 3:19, на момент прибытия расчетов наблюдалось сильное горение баржи, что свидетельствует о позднем обращении в пожарную охрану. Пожарные сразу приступили к тушению. Им потребовалось около двух часов, чтобы справиться с огнем. В ликвидации возгорания принимали участие 15 человек личного состава и две единицы специальной техники. Помимо автомобилей на барже находились строительные материалы и ящики с фруктами и овощами. Баржа стояла на рейде в ожидании разгрузки, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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