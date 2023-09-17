В сотнях жилых домов Кургана нельзя пить воду из-под крана

Результаты исследования проб воды будут известны 19 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вода, которую подают в трех микрорайонах Заозерного, поселке Локомотивном, ЖК «Рябиновом» и на улице 2-й Часовой, 48, пока остается технической. Об этом представители компании «Водный Союз» сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Водопроводная вода в ряде микрорайонов Кургана остается технической. Пробы водопроводной воды, взятые в 1-м, 2-м, 4-м микрорайонах Заозерного, поселке Локомотивном, ЖК „Рябиновом“ и по улице 2-й Часовой, 48, остаются в работе до завтра, 19 сентября», — указано в сообщении.

Сегодня, 18 сентября, представители компании будут промывать и дезинфицировать системы водоснабжения. Сотрудники организации предложили жителям этих домов уточнить новые результаты исследований в диспетчерской службе 19 сентября после 15:00.

Представители компании 15 сентября отключали воду для врезки нового участка водопровода диаметром 1000 мм. До получения положительных результатов исследований вода в некоторых микрорайонах, где ее отключали, остается технической.