17 сентября 2023

В сотнях жилых домов Кургана нельзя пить воду из-под крана

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Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Результаты исследования проб воды будут известны 19 сентября Фото:

В Кургане вода, которую подают в трех микрорайонах Заозерного, поселке Локомотивном, ЖК «Рябиновом» и на улице 2-й Часовой, 48, пока остается технической. Об этом представители компании «Водный Союз» сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Водопроводная вода в ряде микрорайонов Кургана остается технической. Пробы водопроводной воды, взятые в 1-м, 2-м, 4-м микрорайонах Заозерного, поселке Локомотивном, ЖК „Рябиновом“ и по улице 2-й Часовой, 48, остаются в работе до завтра, 19 сентября», — указано в сообщении.

Сегодня, 18 сентября, представители компании будут промывать и дезинфицировать системы водоснабжения. Сотрудники организации предложили жителям этих домов уточнить новые результаты исследований в диспетчерской службе 19 сентября после 15:00.

Представители компании 15 сентября отключали воду для врезки нового участка водопровода диаметром 1000 мм. До получения положительных результатов исследований вода в некоторых микрорайонах, где ее отключали, остается технической.

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В Кургане вода, которую подают в трех микрорайонах Заозерного, поселке Локомотивном, ЖК «Рябиновом» и на улице 2-й Часовой, 48, пока остается технической. Об этом представители компании «Водный Союз» сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Водопроводная вода в ряде микрорайонов Кургана остается технической. Пробы водопроводной воды, взятые в 1-м, 2-м, 4-м микрорайонах Заозерного, поселке Локомотивном, ЖК „Рябиновом“ и по улице 2-й Часовой, 48, остаются в работе до завтра, 19 сентября», — указано в сообщении. Сегодня, 18 сентября, представители компании будут промывать и дезинфицировать системы водоснабжения. Сотрудники организации предложили жителям этих домов уточнить новые результаты исследований в диспетчерской службе 19 сентября после 15:00. Представители компании 15 сентября отключали воду для врезки нового участка водопровода диаметром 1000 мм. До получения положительных результатов исследований вода в некоторых микрорайонах, где ее отключали, остается технической.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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