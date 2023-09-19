Марочко: осенью снизится эффективность техники НАТО

19 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Погодные условия не будут учитываться украинским командованием Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С наступлением осени Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся со снижением эффективности техники НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Уже есть заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакие погодные условия не повлияют на контрнаступ. Это значит, что его патроны из Пентагона дали четкое указание добиваться каких-либо результатов, невзирая на погодные условия, которые очень пагубно сказываются на ходе контрнаступления, потому что увеличивается количество потерь. Эффективность той техники, которую поставила НАТО, снижается в разы», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства выразил мнение, что ВСУ не снизят активность в зоне спецоперации в ближайшее время. «Зеленский будет пытаться добиться каких-либо результатов. Не важно, на каких участках. Главное, чтобы хоть какая-то „перемога“ звучала во время предвыборных речей товарища Байдена. Считаю, что ни распутица, ни осенние погодные условия сейчас не будут учитываться украинским командованием», — заключил подполковник НМ ЛНР в отставке. Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Украина потеряла слишком много людей для достижения ничтожного результата летнего контрнаступления. Военный эксперт Роман Насонов в разговоре с URA.RU заявил, что с наступлением распутицы ВСУ будут больше применять беспилотные аппараты на воде и в воздухе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С наступлением осени Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся со снижением эффективности техники НАТО. Об этом в беседе с URA.RU заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Уже есть заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакие погодные условия не повлияют на контрнаступ. Это значит, что его патроны из Пентагона дали четкое указание добиваться каких-либо результатов, невзирая на погодные условия, которые очень пагубно сказываются на ходе контрнаступления, потому что увеличивается количество потерь. Эффективность той техники, которую поставила НАТО, снижается в разы», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства выразил мнение, что ВСУ не снизят активность в зоне спецоперации в ближайшее время. «Зеленский будет пытаться добиться каких-либо результатов. Не важно, на каких участках. Главное, чтобы хоть какая-то „перемога“ звучала во время предвыборных речей товарища Байдена. Считаю, что ни распутица, ни осенние погодные условия сейчас не будут учитываться украинским командованием», — заключил подполковник НМ ЛНР в отставке. Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Украина потеряла слишком много людей для достижения ничтожного результата летнего контрнаступления. Военный эксперт Роман Насонов в разговоре с URA.RU заявил, что с наступлением распутицы ВСУ будут больше применять беспилотные аппараты на воде и в воздухе.