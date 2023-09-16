Для топ-чиновников РФ вводят масочный режим из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, медицинская маска, дресс код, масочный режим, деловой стиль одежды
В правительстве РФ сообщили, что использование масок приняли из-за роста заболеваемости Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В доме правительства РФ с 18 сентября будет введен масочный режим, сообщила пресс-служба. Там отметили, что личные контакты между работниками будут ограничены, а число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина сокращено.

«На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, — сообщили в правительстве. Их слова приводит РБК.

В пресс-службе ведомства отметили, что решение приняли из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. По их словам, временные ограничительные меры сохранят благоприятную эпидемиологическую ситуацию.

Два источника в правительстве заявили, что соответствующее распоряжение было подписано вице-премьером Дмитрием Григоренко. Сотрудники ведомства обязаны использовать маски и респираторы в помещении. Также необходимо сократить количество посетителей, контактов между сотрудниками и командировки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 1 июня в РФ были отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ограничений в прямом смысле не осталось. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5).

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В доме правительства РФ с 18 сентября будет введен масочный режим, сообщила пресс-служба. Там отметили, что личные контакты между работниками будут ограничены, а число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина сокращено. «На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, — сообщили в правительстве. Их слова приводит РБК. В пресс-службе ведомства отметили, что решение приняли из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. По их словам, временные ограничительные меры сохранят благоприятную эпидемиологическую ситуацию. Два источника в правительстве заявили, что соответствующее распоряжение было подписано вице-премьером Дмитрием Григоренко. Сотрудники ведомства обязаны использовать маски и респираторы в помещении. Также необходимо сократить количество посетителей, контактов между сотрудниками и командировки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 1 июня в РФ были отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ограничений в прямом смысле не осталось. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...