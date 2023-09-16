Для топ-чиновников РФ вводят масочный режим из-за COVID

16 сентября 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

В правительстве РФ сообщили, что использование масок приняли из-за роста заболеваемости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В доме правительства РФ с 18 сентября будет введен масочный режим, сообщила пресс-служба. Там отметили, что личные контакты между работниками будут ограничены, а число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина сокращено. «На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, — сообщили в правительстве. Их слова приводит РБК. В пресс-службе ведомства отметили, что решение приняли из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. По их словам, временные ограничительные меры сохранят благоприятную эпидемиологическую ситуацию. Два источника в правительстве заявили, что соответствующее распоряжение было подписано вице-премьером Дмитрием Григоренко. Сотрудники ведомства обязаны использовать маски и респираторы в помещении. Также необходимо сократить количество посетителей, контактов между сотрудниками и командировки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 1 июня в РФ были отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ограничений в прямом смысле не осталось. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5).

В доме правительства РФ с 18 сентября будет введен масочный режим, сообщила пресс-служба. Там отметили, что личные контакты между работниками будут ограничены, а число зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина сокращено. «На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, — сообщили в правительстве. Их слова приводит РБК. В пресс-службе ведомства отметили, что решение приняли из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. По их словам, временные ограничительные меры сохранят благоприятную эпидемиологическую ситуацию. Два источника в правительстве заявили, что соответствующее распоряжение было подписано вице-премьером Дмитрием Григоренко. Сотрудники ведомства обязаны использовать маски и респираторы в помещении. Также необходимо сократить количество посетителей, контактов между сотрудниками и командировки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 1 июня в РФ были отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ограничений в прямом смысле не осталось. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что российские власти не будут вводить ограничений из-за нового штамма коронавируса «Эрис» (EG.5).