Минобороны РФ проводит учения по защите Севморпути. Видео

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Военно морской флот. архив. Пермь, балтийское море, мрк, вмф россии, балтийский флот
Морские учения на северо-востоке страны носят оборонительный характер, сообщили в Минобороны РФ Фото:

Россия проводит военные учения на северо-востоке страны для защиты Северного морского пути. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На северо-востоке России проходят учения по защите Северного морского пути под руководством главкома ВМФ Николая Евменова», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В учениях задействованы 10 тысяч военных и более 50 единиц военной техники. По заявлению Минобороны, такие учения носят оборонительный характер.

В конце августа Япония, Канада и США провели совместные учения возле Курильских островов. Они организовывались для укрепления сотрудничества трех стран.

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Россия проводит военные учения на северо-востоке страны для защиты Северного морского пути. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На северо-востоке России проходят учения по защите Северного морского пути под руководством главкома ВМФ Николая Евменова», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В учениях задействованы 10 тысяч военных и более 50 единиц военной техники. По заявлению Минобороны, такие учения носят оборонительный характер. В конце августа Япония, Канада и США провели совместные учения возле Курильских островов. Они организовывались для укрепления сотрудничества трех стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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