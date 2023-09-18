Россия проводит военные учения на северо-востоке страны для защиты Северного морского пути. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На северо-востоке России проходят учения по защите Северного морского пути под руководством главкома ВМФ Николая Евменова», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В учениях задействованы 10 тысяч военных и более 50 единиц военной техники. По заявлению Минобороны, такие учения носят оборонительный характер.
Россия проводит военные учения на северо-востоке страны для защиты Северного морского пути. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На северо-востоке России проходят учения по защите Северного морского пути под руководством главкома ВМФ Николая Евменова», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В учениях задействованы 10 тысяч военных и более 50 единиц военной техники. По заявлению Минобороны, такие учения носят оборонительный характер. В конце августа Япония, Канада и США провели совместные учения возле Курильских островов. Они организовывались для укрепления сотрудничества трех стран.