18 сентября 2023

Дума Челябинска изменит устав города для ликвидации семи муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, депутат, выбор, карточка для голосования, голосование, избиратель, голос
Челябинские депутаты проголосуют за новую схему власти 20 сентября Фото:
новость из сюжета
В Челябинске отменяют реформу МСУ

Вопрос об изменении Устава Челябинска, нужного для «отката» реформы местного самоуправления, ликвидации семи райсоветов и формальной самостоятельности самих районов, гордума рассмотрит 20 сентября. Также депутаты проголосуют за внесение соответствующей инициативы в региональный парламент. Оба вопроса появились в повестке заседания городской думы.

«Вопрос „О внесении изменений в Устав города Челябинска“ значится в повестке дня первым. Его представит зампред думы Иван Горнов. Второй пункт повестки — „О внесении законодательной инициативы в законодательное собрание Челябинской области“. С соответствующим докладом выступит спикер гордумы Андрей Шмидт», — пояснили URA.RU в думе.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления с 2014 года, одобрили на публичных слушаниях 12 июля. По словам главы комитета по законодательству областного парламента Анатолия Брагина, менять придется 40 законодательных актов регионального уровня. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос об изменении Устава Челябинска, нужного для «отката» реформы местного самоуправления, ликвидации семи райсоветов и формальной самостоятельности самих районов, гордума рассмотрит 20 сентября. Также депутаты проголосуют за внесение соответствующей инициативы в региональный парламент. Оба вопроса появились в повестке заседания городской думы. «Вопрос „О внесении изменений в Устав города Челябинска“ значится в повестке дня первым. Его представит зампред думы Иван Горнов. Второй пункт повестки — „О внесении законодательной инициативы в законодательное собрание Челябинской области“. С соответствующим докладом выступит спикер гордумы Андрей Шмидт», — пояснили URA.RU в думе. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления с 2014 года, одобрили на публичных слушаниях 12 июля. По словам главы комитета по законодательству областного парламента Анатолия Брагина, менять придется 40 законодательных актов регионального уровня. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...