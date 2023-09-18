Дума Челябинска изменит устав города для ликвидации семи муниципалитетов

Вопрос об изменении Устава Челябинска, нужного для «отката» реформы местного самоуправления, ликвидации семи райсоветов и формальной самостоятельности самих районов, гордума рассмотрит 20 сентября. Также депутаты проголосуют за внесение соответствующей инициативы в региональный парламент. Оба вопроса появились в повестке заседания городской думы.
«Вопрос „О внесении изменений в Устав города Челябинска“ значится в повестке дня первым. Его представит зампред думы Иван Горнов. Второй пункт повестки — „О внесении законодательной инициативы в законодательное собрание Челябинской области“. С соответствующим докладом выступит спикер гордумы Андрей Шмидт», — пояснили URA.RU в думе.
Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления с 2014 года, одобрили на публичных слушаниях 12 июля. По словам главы комитета по законодательству областного парламента Анатолия Брагина, менять придется 40 законодательных актов регионального уровня. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
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