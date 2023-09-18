Политологи рассказали, чем для России обернется приглашение новых стран в Совбез ООН

Политолог Перлин: США хотят лишить Россию права вето в Совбезе ООН

18 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Украина требовала, чтобы США сняли с РФ право вето в Совбезе ООН, напомнил Дмитрий Перлин Фото (архив): официальный сайт Президента России kremlin.ru США хотят лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. С этим связана идея о расширении организации, отметил в беседе с URA.RU политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, руководитель департамента политических проектов Дмитрий Перлин. «Сейчас в Совете безопасности ООН пять постоянных членов — Россия, Великобритания, США, Китай и Франция. Каждая из этих стран имеет право вето. Предложение США — тренд на реформирование, но ключевой вопрос здесь все же право вето. Именно эта тема обсуждается как инструмент, в том числе, против России. В частности, Украина многократно говорила о том, что США должны приложить все усилия и снять право вето с РФ, чтобы страна не имела права блокировать какие-то решения в Совбезе ООН. Страны, которые предлагаются, с одной стороны, ключевые союзники США — это и Германия, и Япония, с другой — классические союзники России — это Индия, Бразилия. Соответственно, здесь, скорее, идет попытка заигрывания со странами так называемого Большого Юга, в первую очередь, именно с Индией и Бразилией, чтобы склонить их в сторону сотрудничества с США. Если говорить про Германию и Японию, то здесь, конечно же, Америка пытается „протянуть“ своих однозначных союзников, которые будут поддерживать решение Вашингтона по любому вопросу», — объяснил Дмитрий Перлин. Политолог добавил, что реформирование Совбеза ООН необходимо. «Тема реформирования Совбеза достаточно давно обсуждается на мировой арене. Ее поднимают и Россия, и США, и другие страны. Реформа требуется, но в части инструментария. ООН должна, конечно, иметь их больше для имплементации (реализация международных обязательств — прим. URA.RU) принятых решений. Самый яркий пример — „Минские соглашения“ (сентябрь 2014 года, предусматривали прекращение огня на территории ДНР и ЛНР — прим. URA.RU), которые хоть и были утверждены ООН, но Украина их не выполняла, саботировала. И Организация объединенных наций не принимала в этом участие, не осуждала, не критиковала и не реагировала. Именно это является той темой, которая звучит с российской стороны в контексте реформирования ООН. США же выступают за то, чтобы уменьшить влияние России в ООН», — добавил Перлин. В беседе с URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что в Совете безопасности ООН у России осталось очень мало союзников. «Сегодня у России союзников не осталось по большому счету, поэтому любое изменение структуры применения права вето, конечно, будет минусом. Потому что и Германия, и Япония, и Бразилия, и, возможно, Канада, — это те страны, что больше поддерживают США и их союзников. Они основываются на западной модели демократии. Чем больше будет таких стран, тем нынешней России будет сложнее. Многие государства говорят, что нужно придумать механизм, чтобы преодолевать право вето, допустим, квалифицированным большинством. Как сейчас проходит голосование в Совбезе? Россия „против“, Китай воздержался, США, Британия, Франция — „за“. Все, решение не принято. Или мы „за“, а США „против“, или кто-то воздержался — и все. Нам это в нынешней ситуации не нужно. Если российское право вето будут преодолевать, мы останемся совсем в плохой ситуации. Реформировать ООН, конечно, надо, потому что эффективность сегодня у организации очень низкая, она ничего не решает, но как менять, согласия тут нет», — отметил он. Ранее представитель Белого дома США Джон Кирби заявил, что на предстоящей сессии Генассамблеи ООН президент Джо Байден внесет предложение о расширении состава Совета безопасности ООН. Глава Штатов настаивает на включении «пяти или шести» новых постоянных членов, в частности, Индии, Бразилии, Германии и Японии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США хотят лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. С этим связана идея о расширении организации, отметил в беседе с URA.RU политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, руководитель департамента политических проектов Дмитрий Перлин. «Сейчас в Совете безопасности ООН пять постоянных членов — Россия, Великобритания, США, Китай и Франция. Каждая из этих стран имеет право вето. Предложение США — тренд на реформирование, но ключевой вопрос здесь все же право вето. Именно эта тема обсуждается как инструмент, в том числе, против России. В частности, Украина многократно говорила о том, что США должны приложить все усилия и снять право вето с РФ, чтобы страна не имела права блокировать какие-то решения в Совбезе ООН. Страны, которые предлагаются, с одной стороны, ключевые союзники США — это и Германия, и Япония, с другой — классические союзники России — это Индия, Бразилия. Соответственно, здесь, скорее, идет попытка заигрывания со странами так называемого Большого Юга, в первую очередь, именно с Индией и Бразилией, чтобы склонить их в сторону сотрудничества с США. Если говорить про Германию и Японию, то здесь, конечно же, Америка пытается „протянуть“ своих однозначных союзников, которые будут поддерживать решение Вашингтона по любому вопросу», — объяснил Дмитрий Перлин. Политолог добавил, что реформирование Совбеза ООН необходимо. «Тема реформирования Совбеза достаточно давно обсуждается на мировой арене. Ее поднимают и Россия, и США, и другие страны. Реформа требуется, но в части инструментария. ООН должна, конечно, иметь их больше для имплементации (реализация международных обязательств — прим. URA.RU) принятых решений. Самый яркий пример — „Минские соглашения“ (сентябрь 2014 года, предусматривали прекращение огня на территории ДНР и ЛНР — прим. URA.RU), которые хоть и были утверждены ООН, но Украина их не выполняла, саботировала. И Организация объединенных наций не принимала в этом участие, не осуждала, не критиковала и не реагировала. Именно это является той темой, которая звучит с российской стороны в контексте реформирования ООН. США же выступают за то, чтобы уменьшить влияние России в ООН», — добавил Перлин. В беседе с URA.RU политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что в Совете безопасности ООН у России осталось очень мало союзников. «Сегодня у России союзников не осталось по большому счету, поэтому любое изменение структуры применения права вето, конечно, будет минусом. Потому что и Германия, и Япония, и Бразилия, и, возможно, Канада, — это те страны, что больше поддерживают США и их союзников. Они основываются на западной модели демократии. Чем больше будет таких стран, тем нынешней России будет сложнее. Многие государства говорят, что нужно придумать механизм, чтобы преодолевать право вето, допустим, квалифицированным большинством. Как сейчас проходит голосование в Совбезе? Россия „против“, Китай воздержался, США, Британия, Франция — „за“. Все, решение не принято. Или мы „за“, а США „против“, или кто-то воздержался — и все. Нам это в нынешней ситуации не нужно. Если российское право вето будут преодолевать, мы останемся совсем в плохой ситуации. Реформировать ООН, конечно, надо, потому что эффективность сегодня у организации очень низкая, она ничего не решает, но как менять, согласия тут нет», — отметил он. Ранее представитель Белого дома США Джон Кирби заявил, что на предстоящей сессии Генассамблеи ООН президент Джо Байден внесет предложение о расширении состава Совета безопасности ООН. Глава Штатов настаивает на включении «пяти или шести» новых постоянных членов, в частности, Индии, Бразилии, Германии и Японии.