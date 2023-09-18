Беременной екатеринбурженке, упавшей на рельсы в метро, сделали операцию

Инцидент произошел на станции метро «Проспект Космонавтов»
Беременной жительнице Екатеринбурга, которая упала на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов», провели операцию. Врачи дают оптимистичные прогнозы, сообщил источник в медицинской среде.
«Врачи люди суеверные, пока больше ничего говорить не будем. Очень надеемся, что ничего не поменяется», — цитирует Е1 свой источник.
ЧП произошло утром на станции «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.
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