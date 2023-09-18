Беременной екатеринбурженке, упавшей на рельсы в метро, сделали операцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вестибюль, станция 1905 года
Инцидент произошел на станции метро «Проспект Космонавтов» Фото:

Беременной жительнице Екатеринбурга, которая упала на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов», провели операцию. Врачи дают оптимистичные прогнозы, сообщил источник в медицинской среде.

«Врачи люди суеверные, пока больше ничего говорить не будем. Очень надеемся, что ничего не поменяется», — цитирует Е1 свой источник.

ЧП произошло утром на станции «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беременной жительнице Екатеринбурга, которая упала на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов», провели операцию. Врачи дают оптимистичные прогнозы, сообщил источник в медицинской среде. «Врачи люди суеверные, пока больше ничего говорить не будем. Очень надеемся, что ничего не поменяется», — цитирует Е1 свой источник. ЧП произошло утром на станции «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Движение поездов было приостановлено. Из-за происшествия в городе случился транспортный коллапс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...