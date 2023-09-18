Глава Минобороны Польши рассекретил документы о войне с Россией

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В случае войны правительство Дональда Туска готово было отдать половину Польши Фото:

В Польше опубликованы рассекреченные документы за 2011 год с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения армии РФ. Видео с документами опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Правительство Туска (Дональд Туск 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года был премьер-министром Польши — прим. ред.) в случае войны было готово отдать половину Польши», — сообщает издание Rzecz Pospolita. По мнению Блащака, самостоятельная оборона страны длилась бы в лучшем случае две недели, а после семи дней «враг уже мог выйти на правый берег Вислы».

Министр добавил, что к составлению плана причастен польский генерал Мирослав Ружанский, который активно выступал против создания территориальных сил обороны и укрепления вооруженных сил на восточном берегу Вислы. Этой же стратегии придерживался экс-премьер, лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

Ранее сообщалось, что 17 сентября у границы РФ Польша провела учения «Осенний огонь». Они прошли в 80 км от границы с Калининградской областью. Была задействована военная техника, купленная у США и Южной Кореи.

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В Польше опубликованы рассекреченные документы за 2011 год с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения армии РФ. Видео с документами опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) министр национальной обороны Мариуш Блащак. «Правительство Туска (Дональд Туск 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года был премьер-министром Польши — прим. ред.) в случае войны было готово отдать половину Польши», — сообщает издание Rzecz Pospolita. По мнению Блащака, самостоятельная оборона страны длилась бы в лучшем случае две недели, а после семи дней «враг уже мог выйти на правый берег Вислы». Министр добавил, что к составлению плана причастен польский генерал Мирослав Ружанский, который активно выступал против создания территориальных сил обороны и укрепления вооруженных сил на восточном берегу Вислы. Этой же стратегии придерживался экс-премьер, лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Ранее сообщалось, что 17 сентября у границы РФ Польша провела учения «Осенний огонь». Они прошли в 80 км от границы с Калининградской областью. Была задействована военная техника, купленная у США и Южной Кореи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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