Польша проведет учения у границы РФ с оружием США 17 сентября 2023 в 02:35 Размер текста - 17 + Учения пройдут в 80-ти км от границы с Калиниградской областью (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU Польша 17 сентября у границы с Россией проведет учения «Осенний огонь» с использованием военной техники, купленной у США и Южной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе польского правительства. «Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», — сообщили власти на официальном сайте . Учения пройдут в Бемово-Писке в 80-ти км от границы с Калининградской областью. Во время них будут задействованы 70 единиц техники. На полигоне будут представлены танки Abrams и K2, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, системы HIMARS и HIBNERYT, спецроботы LRR i Talon и беспилотники FlyEye. В учениях будет участвовать около одной тысячи солдат. В марте власти Польши заявили, что хотят сделать самую крупную сухопутную армию в Европе. Численность войск в стране увеличится до 300 тысяч человек. Кроме того польские власти запросили технику у Южной Кореи и США. В конце августа в Пентагоне одобрили вероятную поставку Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache на 12 млрд долларов. Польша 17 сентября у границы с Россией проведет учения «Осенний огонь» с использованием военной техники, купленной у США и Южной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе польского правительства. «Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», — сообщили власти на официальном сайте. Учения пройдут в Бемово-Писке в 80-ти км от границы с Калининградской областью. Во время них будут задействованы 70 единиц техники. На полигоне будут представлены танки Abrams и K2, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, системы HIMARS и HIBNERYT, спецроботы LRR i Talon и беспилотники FlyEye. В учениях будет участвовать около одной тысячи солдат. В марте власти Польши заявили, что хотят сделать самую крупную сухопутную армию в Европе. Численность войск в стране увеличится до 300 тысяч человек. Кроме того польские власти запросили технику у Южной Кореи и США. В конце августа в Пентагоне одобрили вероятную поставку Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache на 12 млрд долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям