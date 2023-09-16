16 сентября 2023

Польша проведет учения у границы РФ с оружием США

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Армия-2015. Москва, военная техника, танк, полигон
Учения пройдут в 80-ти км от границы с Калиниградской областью (архивное фото) Фото:

Польша 17 сентября у границы с Россией проведет учения «Осенний огонь» с использованием военной техники, купленной у США и Южной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе польского правительства.

«Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», — сообщили власти на официальном сайте. Учения пройдут в Бемово-Писке в 80-ти км от границы с Калининградской областью. Во время них будут задействованы 70 единиц техники.

На полигоне будут представлены танки Abrams и K2, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, системы HIMARS и HIBNERYT, спецроботы LRR i Talon и беспилотники FlyEye. В учениях будет участвовать около одной тысячи солдат.

В марте власти Польши заявили, что хотят сделать самую крупную сухопутную армию в Европе. Численность войск в стране увеличится до 300 тысяч человек. Кроме того польские власти запросили технику у Южной Кореи и США. В конце августа в Пентагоне одобрили вероятную поставку Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache на 12 млрд долларов.

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Польша 17 сентября у границы с Россией проведет учения «Осенний огонь» с использованием военной техники, купленной у США и Южной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе польского правительства. «Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», — сообщили власти на официальном сайте. Учения пройдут в Бемово-Писке в 80-ти км от границы с Калининградской областью. Во время них будут задействованы 70 единиц техники. На полигоне будут представлены танки Abrams и K2, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, системы HIMARS и HIBNERYT, спецроботы LRR i Talon и беспилотники FlyEye. В учениях будет участвовать около одной тысячи солдат. В марте власти Польши заявили, что хотят сделать самую крупную сухопутную армию в Европе. Численность войск в стране увеличится до 300 тысяч человек. Кроме того польские власти запросили технику у Южной Кореи и США. В конце августа в Пентагоне одобрили вероятную поставку Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache на 12 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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