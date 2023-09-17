17 сентября 2023

Автосалон подарил сотрудникам «Курганмашзавода» скидки на китайские машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
Сотрудникам «Курганмашзавода» подарили скидки на покупку китайских машин Фото:

Один из курганских автосалонов подарил всем сотрудникам оборонного предприятия «Курганмашзавод» скидку на покупку китайских автомобилей. Об этом сообщается в соцсетях.

«В честь открытия нового автосалона всем сотрудникам ПАО „Курганмашзавод“ на покупку нового автомобиля марок JAC, FAW, JETTA и IXEN дарим честную скидку 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Заводчанам предлагают как новые машины, так и с пробегом.

Ранее URA.RU писало, что китайский автопром обеспечил спад цен на новые машины на Урале. По данным сервиса «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля упала на 10%.

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Один из курганских автосалонов подарил всем сотрудникам оборонного предприятия «Курганмашзавод» скидку на покупку китайских автомобилей. Об этом сообщается в соцсетях. «В честь открытия нового автосалона всем сотрудникам ПАО „Курганмашзавод“ на покупку нового автомобиля марок JAC, FAW, JETTA и IXEN дарим честную скидку 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Заводчанам предлагают как новые машины, так и с пробегом. Ранее URA.RU писало, что китайский автопром обеспечил спад цен на новые машины на Урале. По данным сервиса «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля упала на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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