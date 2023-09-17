Автосалон подарил сотрудникам «Курганмашзавода» скидки на китайские машины

18 сентября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Сотрудникам «Курганмашзавода» подарили скидки на покупку китайских машин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Один из курганских автосалонов подарил всем сотрудникам оборонного предприятия «Курганмашзавод» скидку на покупку китайских автомобилей. Об этом сообщается в соцсетях. «В честь открытия нового автосалона всем сотрудникам ПАО „Курганмашзавод“ на покупку нового автомобиля марок JAC, FAW, JETTA и IXEN дарим честную скидку 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Заводчанам предлагают как новые машины, так и с пробегом. Ранее URA.RU писало, что китайский автопром обеспечил спад цен на новые машины на Урале. По данным сервиса «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля упала на 10%.

Один из курганских автосалонов подарил всем сотрудникам оборонного предприятия «Курганмашзавод» скидку на покупку китайских автомобилей. Об этом сообщается в соцсетях. «В честь открытия нового автосалона всем сотрудникам ПАО „Курганмашзавод“ на покупку нового автомобиля марок JAC, FAW, JETTA и IXEN дарим честную скидку 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Заводчанам предлагают как новые машины, так и с пробегом. Ранее URA.RU писало, что китайский автопром обеспечил спад цен на новые машины на Урале. По данным сервиса «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля упала на 10%.