Автосалон подарил сотрудникам «Курганмашзавода» скидки на китайские машины

Сотрудникам «Курганмашзавода» подарили скидки на покупку китайских машин
Один из курганских автосалонов подарил всем сотрудникам оборонного предприятия «Курганмашзавод» скидку на покупку китайских автомобилей. Об этом сообщается в соцсетях.
«В честь открытия нового автосалона всем сотрудникам ПАО „Курганмашзавод“ на покупку нового автомобиля марок JAC, FAW, JETTA и IXEN дарим честную скидку 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Заводчанам предлагают как новые машины, так и с пробегом.
Ранее URA.RU писало, что китайский автопром обеспечил спад цен на новые машины на Урале. По данным сервиса «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля упала на 10%.
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